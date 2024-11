Ölpreise deutlich gefallen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag deutlich unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 71,83 US-Dollar. Das waren 2,05 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember sank um 2,13 Dollar auf 68,19 Dollar.

Der stärkere Dollarkurs belastet die Ölpreise. Die US-Währung profitiert weiter von der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Ein stärkerer Dollar macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungen teurer. Dies dämpft die Nachfrage.