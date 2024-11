Active Ownership neuer Großaktionär bei Amadeus Fire

Syrtakihans schrieb 10.06.24, 13:10

Q1-Umsatz und -Ergebnis lagen im Segment Personaldienstleistungen klar unter meinen Erwartungen, das Segment Weiterbildung passte. Im Bericht findet sich der hilfreiche Hinweis, dass die zwei fehlenden fakturierbaren Tage im Umsatz und EBT 1,4 Mio. EUR ausmachen. In Q1 2018 gab es den gleichen Effekt (auch Karfreitag im März), damals wurden 1,0 genannt, der Umsatz konnte aber trotzdem um 7,2% gesteigert werden.



Einen wesentlich stärkeren Einfluss auf den Ergebnisrückgang in Q1 im Segment Personaldienstleistungen haben die Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen. Diese dürften - so schätze ich - auf dem Q1-Niveau bleiben. Ich schätze, dass die Unternehmensprognose für 2024 knapp verfehlt wird und peile für Umsatz und EBITA 465 und 69 Mio. EUR an. Mein Wertansatz für die Aktie ist etwa 150 EUR.



2024 dürfte geprägt sein durch einen ggü. den Vorjahren entspannteren IT-Stellenmarkt und allgemeine etwas schwächerer Nachfrage im Bereich der Personaldienstleistungen. Das Segment Weiterbildung könnte das weitestgehend auffangen. Abzuwarten bleibt, ob sich die Krankenquote in Q4 wieder normalisiert …