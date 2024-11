DAX zieht im Windschatten der Wall Street wieder an

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen vor allem zwei Themen: Zum einen der Wahlsieg von Donald Trump in den USA. Zum anderen das Ende der Ampel-Koalition in Deutschland, was wiederum Fragen über die politische Stabilität und die künftige Ausrichtung der deutschen Regierung aufwarf.

Auf Wochensicht resultierte daraus ein Minus von etwa 0,2 Prozent. Am Freitag hingegen konnte der MDAX , der Index der mittelgroßen Börsenwerte, um 0,23 Prozent zulegen und schloss bei 26.590,85 Punkten. Zu Beginn der neuen Handelswoche scheint der DAX sich aber wieder zu erholen.

Dazu kommentierte Moritz Kraemer, Chefvolkswirt der LBBW: "Die Entwicklung in Amerika verschärft die ohnehin schon schwierige Lage der deutschen Wirtschaft." Er wies jedoch auch darauf hin, dass der Ausgang der Wahlen in den USA auch neue Chancen für die deutsche Politik bieten könnte. "Der nun freie Weg zu Neuwahlen eröffnet der deutschen Politik zugleich die Möglichkeit, sich neu zu orientieren und mit frischen Ideen in die Zukunft zu gehen", erklärte Kraemer weiter.

Am Freitag vergangener Woche lasteten jedoch auch Sorgen um die schwächelnde Konjunktur in China auf der Marktstimmung. Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management äußerte seine Bedenken hinsichtlich der aktuellen wirtschaftlichen Lage des Landes und der Fähigkeit der chinesischen Regierung, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um einer weiteren Verschärfung der Beziehungen zu den USA unter der kommenden Trump-Regierung entgegenzuwirken.

Trotz dieser geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten konnte die Börse in Europa etwas von der positiven Entwicklung an den US-Märkten profitieren. Die Wall Street, die sich in einer beeindruckenden Rekordserie befindet, zog auch die europäischen Indizes mit nach oben.

Der deutsche Leitindex, der DAX, profitierte von dieser Aufwärtsbewegung und baute seine Gewinne im Laufe des Nachmittags weiter aus. Zwischenzeitlich erreichte der Index ein Plus von mehr als 1,6 Prozent und stieg auf ein neues Zwischenhoch von 19.546 Punkten.

Gegen Ende des Handelstags pendelte der DAX um die Marke von 19.500 Punkten und konnte mit einem Anstieg von rund 1,5 Prozent abschließen. Auch der MDAX der mittelgroßen Werte zeigte eine noch stärkere Performance und legte um rund 2 Prozent zu.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion