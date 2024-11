Deutsche Bank verschärft Homeoffice-Regeln

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Mitarbeitende der Deutschen Bank dürfen ab dem kommenden Jahr offenbar grundsätzlich höchstens zwei Tage pro Woche außerhalb des Büros arbeiten. Das sehen die neuen Regeln für das Homeoffice vor, auf die sich Management und Gesamtbetriebsrat geeinigt hätten, zitiert das "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) mehrere mit dem Thema vertraute Personen.



Damit verschärft die Deutsche Bank scheinbar die bislang in Deutschland geltenden Regeln. Die neue Vereinbarung sieht laut "Handelsblatt" außerdem vor, dass Beschäftigte zusätzlich einmal im Jahr zwei Wochen am Stück von außerhalb arbeiten dürfen. Dadurch würde sich die maximale Homeoffice-Grenze auf 40 Prozent plus sechs Tage erhöhen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG! Long 15,07€ 1,18 × 14,15 Zum Produkt Short 17,20€ 1,18 × 14,04 Zum Produkt