Nordex SE (von Montega AG): Kaufen

Ergebnisprognose am oberen Rand der Guidance konkretisiert

Nordex hat am Donnerstag die Neunmonatszahlen veröffentlicht und einen Earnings Call mit dem kompletten Vorstand abgehalten. Während Branchenprimus Vestas am Dienstag die eigene Prognose auf das untere Ende der EBIT-Margenguidance (4-5%) gesenkt hatte, konkretisiert Nordex die EBITDA-Margenerwartung auf das obere Ende der schon zuvor einmal eingegrenzten Spanne (erst 2-4%, dann 3-4%, jetzt nahe 4%).

Überzeugende 9M-Zahlen: Der 9M-Finanzbericht zeigt ein Umsatzwachstum um 14,0% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 5.105 Mio. EUR, obwohl die Umsätze in Q3 um 3,1% yoy rückläufig ggü. einem von Nachholeffekten (Cyber-Angriff in Q1/2023) geprägten Q3/2023 waren. Besonders eindrucksvoll entwickelten sich die Margen. So stieg die Rohertragsmarge in den ersten neun Monaten um 660 BP yoy auf 20,2%, die EBITDA-Marge um 520 BP yoy auf 3,7% und die EBIT-Marge um 570 BP yoy auf 1,2%. Im dritten Quartal wurde eine weitere Verbesserung auf 21,6% im Rohertrag und eine EBITDA-Marge von 4,3% erreicht. Die deutliche Erhöhung des EBITDA um 256 Mio. EUR yoy auf 189 Mio. EUR (9M) bzw. um 23 Mio. EUR auf 71 Mio. EUR (Q3) wurde dabei trotz einer Erhöhung der kurz- und langfristigen übrigen Rückstellungen um 186,7 Mio (9M) und 62,9 Mio (Q3) erzielt. CEO Jose Luis Blanco betonte, dass es sich hier um die Erhöhung der Rückstellungen für freiwillige Serviceleistungen an anfälligeren Turbinen älterer Generationen, also eine 'Investition in Kundenbeziehungen' handele. Die Qualität des Ergebnis zeigt sich auch in einem stärkeren FCF, der in Q3 159 Mio. EUR erreichte und sich damit im 9-Monatszeitraum noch deutlicher als das EBITDA um 283 Mio. EUR auf Break Even Level verbesserte, obwohl die WC-Quote von -10,2% auf -7,3% abnahm. Für Q4 rechnen wir mit einem extrem starken FCF, der sowohl durch eine weitere Ergebnissteigerung als auch durch eine Abnahme des WC zustande kommen sollte und die Bilanzqualität wesentlich stärken sollte.

Ergebnisverbesserung sollte sich auch 2025 fortsetzen: Nach Abarbeitung der letzten unvorteilhafteren Aufträge im Bestand erwarten wir eine Fortsetzung der Ergebnissteigerung im kommenden Jahr. Auf unsere Frage im Call, wie Nordex die gestärkte Bilanzqualität nutzen möchte, war die Antwort des CEO, dass man die starke Konzentration auf die Cash-Generierung der vergangenen Jahre aufweichen könnte, wenn das die Finanzierung der Kunden erleichtert und zu höheren Preisen und Margen beitragen würde. Wir haben daher neben der Erhöhung unserer Umsatz- und Ergebnisschätzungen eine Erhöhung der Working Capital-Quote in 2025 modelliert, welche zu einer Belastung des FCF in 2025 führen würde.



Politischer Gegenwind belastet Kursentwicklung: Trotz der positiven Fundamentaldaten sind die Aktienkurse vieler Unternehmen aus dem Bereich 'Erneuerbare Energien' durch den Wahlsieg Donald Trumps in den USA sowie die Aussicht auf einen politischen Machtwechsel in Deutschland belastet. Exemplarisch sei hier der deutsche Oppositionsführer und CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz zitiert, der als Atomkraftbefürworter gilt und in der ZDF-Talkshow von Maybrit Illner am 07.11.2024 kundtat, dass es sich bei der Windenergie um eine Überbrückungstechnologie handelt und dass er glaube, 'dass wir eines Tages die Windräder wieder abbauen können, weil sie hässlich sind und nicht in die Landschaft passen'. U.E. führt dennoch an Investitionen in die Windenergie vor allem aufgrund der mittlerweile sehr wettbewerbsfähigen Gestehungskosten und den damit verbundenen wettbewerbsfähigen Strompreisen für die Industrie auch langfristig kein Weg vorbei. Dagegen halten wir den zunehmenden Wettbewerbsdruck von chinesischen Anbietern mittelfristig für die größere Gefahr für die Margen westlicher Turbinenhersteller wie Nordex.



Fazit: Wir erhöhen unsere Schätzungen für Umsatz und Ergebnisse und bekräftigen unsere Empfehlung 'Kaufen' bei einem Kursziel von 15,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31275.pdf



