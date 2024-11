Ryanair im Aufwind ‒ UBS hebt Kursziel deutlich an!

Castle sieht die Normalisierung der Basiseffekte als einen wesentlichen Grund für seine Einschätzung. Er erwartet, dass Ryanair bis 2025 besser mit anderen Billigfluggesellschaften mithalten kann, was sich im Jahr 2026 positiv auf den Vergleich der Geschäftszahlen auswirken dürfte. Zudem wird ein knappes Flugangebot in der Branche als weiterer Vorteil für Ryanair betrachtet, da begrenzte Flugzeugauslieferungen und eingeschränkte Flugpläne die Konkurrenz abschwächen und Erträge potenziell steigern könnten.

Ein weiterer positiver Aspekt: Ryanairs effektive Kontrolle der Betriebskosten abseits des Treibstoffs. Die UBS geht davon aus, dass ein moderates Inflationsumfeld bis 2025 und eine strategische Kapazitätserweiterung in 2026 die Kosten stabil halten werden. Dies dürfte sich positiv auf die finanzielle Gesundheit der Fluggesellschaft auswirken.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. Jetzt entdecken. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Ryanair trotzt Herausforderungen mit Rekordpassagieren und starker Bilanz

Trotz eines Rückgangs des Nettogewinns um 18 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro konnten die Iren ihr Passagieraufkommen um 9 Prozent auf einen Rekordwert von 115 Millionen steigern. Die Flotte wurde durch die Einführung neuer Boeing 737 Gamechanger-Flugzeuge erweitert und erreichte Ende Oktober 172 betriebsbereite Maschinen. Der Kassenbestand bleibt mit über 3,3 Milliarden Euro solide, was der Fluggesellschaft Spielraum für zukünftige Wachstumspläne gibt.

Ob das Wachstum auch in Europas größtem Markt Deutschland so stark fällt, daran scheint es Zweifel zu geben. Aktuelle Berichte des Instituts für Luftverkehr aus Hamburg zeigen, dass Deutschland in der Erholung des Luftverkehrs hinter anderen Ländern zurückliegt. Insbesondere hohe Standortkosten und schwaches Wirtschaftswachstum mindern die Attraktivität für Low-Cost-Airlines wie Ryanair, die zusammen mit Eurowings und Condor ihre Kapazitäten am Hamburger Flughafen verringern.

Herausforderungen und Chancen im Luftfahrtsektor

Laut dem Luftverkehrsinstitut wird die Luftfahrt in Deutschland langfristig weiterwachsen, jedoch mit zunehmenden Herausforderungen durch steigende Kosten und verstärkten Wettbewerb. Auch der Druck, die Luftfahrt klimaverträglicher zu gestalten, stellt Airlines vor große Aufgaben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion