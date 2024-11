Kursgewinne zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Nachmittag um 0,31 Prozent auf 132,47 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,33 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

In der Eurozone gab es kaum Impulse. Es wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. In den USA standen wegen eines Feiertages keine Daten an. Die politische Lage in Deutschland sorgt weiterhin für Verunsicherung. Es ist immer noch nicht klar, wann es zu Neuwahlen kommt.

Die US-Verbraucherpreise stünden diese Woche im Blick der Investoren, könnten dieses Mal aber womöglich weniger bewegen als sonst, schrieben die Experten der Deutschen Bank in einem Marktkommentar. So würden erst einmal verstärkt die Folgen des Sieges von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen und die Kabinettsbildung im Fokus stehen. Allerdings hat der Wahlausgang den deutschen Anleihemarkt nicht so stark bewegt wie den der USA./jsl/he