Globale Aktienindizes im Aufwind: DAX und MDAX führen die Gewinnerliste an

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend positive Entwicklungen. Der deutsche Leitindex DAX zeigt mit einem Anstieg von 1,07% auf 19.448,26 Punkte eine solide Performance. Noch stärker präsentieren sich der MDAX und der SDAX, die um 1,39% auf 27.023,67 Punkte bzw. um 1,45% auf 13.585,59 Punkte zulegen konnten. Auch der TecDAX verzeichnet ein Plus von 0,99% und steht aktuell bei 3.419,05 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich der US-amerikanische Dow Jones ebenfalls in guter Verfassung, mit einem Anstieg von 0,80% auf 44.351,16 Punkte. Der S&P 500 hingegen verzeichnet einen moderateren Zuwachs von 0,21% und notiert bei 6.010,97 Punkten. Insgesamt spiegeln die heutigen Kursgewinne eine positive Marktstimmung wider, wobei insbesondere die deutschen Indizes mit deutlicheren Zuwächsen hervorstechen. Der MDAX und der SDAX führen die Liste der Gewinner an, während der S&P 500 das Schlusslicht bildet, jedoch ebenfalls im positiven Bereich bleibt.Die DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von Continental mit einem beeindruckenden Plus von 10,19%.Infineon Technologies folgt mit einem Anstieg von 5,94%, während Heidelberg Materials mit 4,26% ebenfalls positive Ergebnisse verzeichnet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Entwicklungen aufweisen. Siemens Healthineers fällt um 0,73%, Fresenius um 0,74% und Daimler Truck Holding verzeichnet den stärksten Rückgang mit -1,09%.Im MDAX dominieren die Topwerte mit HENSOLDT, das um 5,75% zulegt. CTS Eventim folgt dicht dahinter mit 5,53%, während Delivery Hero mit einem Plus von 5,11% ebenfalls zu den Gewinnern zählt.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Verluste. Hugo Boss verliert 1,03%, TeamViewer fällt um 1,76% und ThyssenKrupp verzeichnet den größten Rückgang mit -2,12%.Im SDAX sticht Evotec mit einem bemerkenswerten Anstieg von 16,83% hervor. AUTO1 Group und CANCOM SE folgen mit 4,71% und 3,84% und zeigen ebenfalls positive Trends.Die Flopwerte im SDAX sind deutlich schwächer. Borussia Dortmund verliert 2,51%, thyssenkrupp nucera fällt um 3,54% und SGL Carbon verzeichnet den stärksten Rückgang mit -4,28%.Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX, wobei Evotec erneut mit 16,83% anführt. Infineon Technologies und HENSOLDT zeigen ebenfalls starke Zuwächse von 5,94% und 5,75%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. TeamViewer fällt um 1,76%, SUESS MicroTec um 2,09% und Energiekontor verzeichnet einen Rückgang von 2,29%.Im Dow Jones sind die Topwerte durch Salesforce mit einem Anstieg von 5,48% geprägt. American Express und Unitedhealth Group folgen mit 2,00% und 1,99%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen erhebliche Verluste, angeführt von Apple mit -1,82%. Merck & Co fällt um 1,99% und Intel verzeichnet den stärksten Rückgang mit -4,45%.Im S&P 500 sticht Bristol-Myers Squibb mit einem Anstieg von 11,75% hervor. Albemarle und Tesla folgen mit 8,74% und 7,45%, was auf eine positive Marktstimmung hinweist.Die Flopwerte im S&P 500 sind deutlich ausgeprägt, mit Newmont Corporation, die um 5,46% fällt. Moderna und Super Micro Computer verzeichnen Rückgänge von -5,68% und -8,16%.