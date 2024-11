Trump: "Bitcoin will Skyrocket!" Seine Kryptopläne, Produkte und 1 Top-Strategie

Trumps neue Bitcoin- und Kryptopläne

Auf einer Bitcoin-Konferenz vor der Wahl erläuterte er seine neuen Kryptopläne, die er sofort umsetzen möchte, sobald er im Januar 2025 wieder in das Weiße Haus eingezogen ist.

Seiner Meinung nach hat Bitcoin mittlerweile stark an Bedeutung gewonnen. Er stehe für "Freiheit und Unabhängigkeit von der Regierung". Die USA sollen deshalb zukünftig zur "Kryptohauptstadt und weltweit führenden Bitcoin-Supermacht aufsteigen".

"Jeder einzelne Bitcoin- und Mining-Job soll in den USA angesiedelt sein", und " Wir werden sie (Kryptos) zu einer der großartigsten Industrien der Welt machen" , so Trump in seinem Vortrag.

Der gewählte Präsident will keine Zentralbank-Kryptowährung schaffen und mag Stablecoins. Die USA werden außerdem alle Bitcoins, die dem Land aus Gerichtsprozessen zugeflossen sind, als Teil der "Währungsreserve" weiter halten.

Wie Trump seine Pläne realisieren möchte

Donald Trump plant, noch an seinem ersten Arbeitstag, den bisherigen US-Börsenaufsichtschef Gary Gensler durch eine „bitcoinfreundliche“ Person zu ersetzen. Er möchte zudem schnellstmöglich eine klare Regulierung einführen. Bitcoin soll in der breiten Masse der Bevölkerung als Zahlungsmittel Anerkennung finden.

Kryptowährungstransaktionen erhöhen den Strombedarf deutlich. Donald Trump möchte dieses Problem durch eine verstärkte Energie- und Stromproduktion über alle Erzeugungsformen hinweg lösen. " Amerika wird die niedrigsten Strom- und Energiepreise der Welt haben" , so sein Versprechen.

Dem neuen US-Präsidenten kommt dabei die Vormacht der Republikaner im Kongress als auch im Senat zugute, wodurch er alle Pläne ohne Gegenwehr umsetzen kann.

Die Folgen

Die Maßnahmen werden bei Bitcoin und weiteren Kryptowährungen wahrscheinlich einen deutlichen Wachstumsschub auslösen. Die USA besitzen für viele weitere Länder eine Vorbildfunktion. Somit könnten sie den neuen US-Regulierungsmaßnahmen folgen, was große Kapitalzuflüsse nach sich ziehen würde.

Handeln institutionelle Anleger heute vorwiegend Bitcoin-Derivate, könnten es später deutlich mehr ETFs beziehungsweise ETPs sein.

Bitcoin-Anlagemöglichkeiten

Viele Anleger beobachten Bitcoin und Kryptowährungen bisher nur von der Seitenlinie, was sich aufgrund der neuen Pläne zukünftig wahrscheinlich ändern wird.

Mittlerweile stehen ihnen neben Derivaten und Aktien wie Coinbase Global, Microstrategy und Bitcoin Group in Deutschland auch sogenannte EPTs zum Handel zur Verfügung. Sie ermöglichen ähnlich wie bei Xetra Gold physische Bitcoin- und Kryptoinvestitionen ohne Wallet.

Die ETC Group hat mit ihnen bereits 1,39 Milliarden US-Dollar eingesammelt (11.11.2024). Das Unternehmen bietet nicht nur ETPs für verschiedene Kryptowährungen, sondern mit ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 auch die Möglichkeit, in 20 Kryptowährungen gleichzeitig zu investieren.

Ein großer Vorteil der physisch besicherten ETPs ist ihre direkte Koppelung an die Kurse der Kryptowährungen, was bei Aktien, Aktienfonds und Derivaten nicht immer der Fall ist. So entwickelte sich beispielsweise der ETC Group Physical Bitcoin seit Juni 2020 bisher wie der zugrundeliegende Bitcoin-Kurs (11.11.2024).

Quelle: wallstreet-online.de

Bitcoin-Anlagestrategie

Wer sein Portfolio um Bitcoin ergänzen möchte, sollte dies aufgrund der starken Kursschwankungen mit einer langfristigen Perspektive tun. Gleichzeitig ist die Kryptowährung aber auch stark gestiegen.

Eine Depotbeimischung von nur 2,5 Prozent, während der verbleibende Teil jeweils zu einem Drittel in Aktien, Anleihen und Gold investiert geblieben wäre, hätte seit 2009 einen maximalen Portfoliorückschlag von 45,02 Prozent ausgelöst, was auf eine zeitweise Bitcoin-Korrelation mit den weiteren Vermögensklassen zurückzuführen ist.

Quelle: https://www.lazyportfolioetf.com/

Gleichzeitig hätte dieses Portfolio aber auch eine hohe annualisierte Performance von 19,50 Prozent erzielt.

Mit der beschriebenen Depotzusammensetzung wären seit Januar 2009 bis 31.10.2024 aus einem US-Dollar 16,78 US-Dollar und aus 100.000 US-Dollar somit 1.678.000 US-Dollar geworden. Dabei blieb das Risiko mit 2,5 Prozent stets überschaubar.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte