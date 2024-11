Bafin ordnet Prüfung des Konzernabschlusses von Agrarkonzern Baywa an Die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin will den Konzernabschluss 2023 des kriselnden Agrarkonzern Baywa prüfen. Es lägen "konkrete Anhaltspunkte" für Verstöße bei Konzernabschluss und Konzernlagebericht vor, teilte die Bundesanstalt am Montagabend …