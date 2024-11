Solana im Höhenflug ‒ Bernstein empfiehlt. "Kauf alles, was geht"!

Das renommierte Investmenthaus Bernstein empfiehlt nach Donald Trumps jüngstem Wahlsieg eine schnelle Investition in Krypto. Bitcoin durchbrach mit über 87.000 US-Dollar einen neuen Rekord und befeuert damit einen deutlichen Anstieg im gesamten Krypto-Markt. Bernstein-Analysten ermutigen Anleger, sofort in eine Reihe digitaler Vermögenswerte zu investieren, darunter BTC, ETH und Solana.

Solana erreichte am Wochenende mit einem Preis von 214 Dollar das höchste Niveau seit 2021 und sorgte damit für Schlagzeilen. Seit dem FTX-Skandal 2022, bei dem der Coin auf ein Rekordtief von 8,30 US-Dollar fiel, hat SOL ein Wachstum von rund 2.500 Prozent verzeichnet. Die Marktkapitalisierung von SOL überschritt erstmals die 100-Milliarden-US-Dollar-Grenze, was den Coin fast auf das gleiche Bewertungsniveau wie den Sportartikel-Giganten Nike hebt.

Optimismus über Solana-ETFs und politische Unterstützung treibt Kurs in die Höhe

Seit Trumps Wahlsieg spekulieren Investoren auf eine neue, krypto-freundliche US-Regierung, die unter anderem auf baldige ETF-Zulassungen für Solana hoffen lässt. Der mögliche Wechsel an der Spitze der SEC könnte zudem regulatorische Herausforderungen für Solana entschärfen und den Coin von Vorwürfen, ein unregistriertes Wertpapier zu sein, befreien.

Edward Snowden warnt vor Einflüssen des Risikokapitals auf Blockchain-Projekte

Neben der Kursentwicklung von Solana stand der Altcoin auch im Mittelpunkt der Diskussionen auf der Redacted-Konferenz in Bangkok, wo der bekannte Whistleblower und ehemalige NSA-Mitarbeiter Edward Snowden über die wachsende Dominanz des Risikokapitals in der Blockchain-Welt sprach. Solana sei durch seine VC-Finanzierung "im Gefängnis geboren", so Snowden. Dies könne laut Snowden die Unabhängigkeit des Netzwerks gefährden, trotz der bemerkenswerten Kursgewinne der letzten Monate.

