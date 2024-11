„Trump-Trades“: US-Aktien legten deutlich zu

Dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht für beendet erklärt werden kann, spiegelten die hiesigen Inflationsdaten für den Monat Oktober wider. Gegenüber dem Vormonat zogen die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent an und die Jahresrate sprang mit 2,4 Prozent wieder über das 2-Prozent-Ziel der EZB. Die Aussicht auf anhaltend hohe Defizite im Zuge des Siegs Trumps und eines republikanischen Kongresses sorgte für weiter steigende Renditen am langen Ende der US-Zinskurve. Zehnjährige US-Treasuries setzen entsprechend ihren Anstieg fort und notierten zum Wochenausklang bei 4,31 Prozent. Auch die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe kletterte nach oben und schloss bei 2,37 Prozent. In diesem Umfeld konnten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- und High-Yield-Rating outperformen, was der Rentenseite der Moventum-Portfolios insgesamt zugutekam.

Das eindeutige Wahlergebnis in den USA sorgte für eine Fortsetzung des „Trump-Trades“. US-Aktien, angeführt von Nebenwerten, legten deutlich zu, während europäische Titel Verluste erlitten. Der US-Dollar wurde stärker und die Renditen für Staatsanleihen stiegen. Konjunkturmeldungen gingen in diesem von politischen Nachrichten geprägten Marktumfeld weitestgehend unter. So wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal mit annualisiert 2,8 Prozent weiterhin robust. Haupttreiber war einmal mehr der private Konsum. Enttäuschend hingegen die US-Arbeitsmarktzahlen für den Monat Oktober, welche aber aufgrund von Streiks und Hurrikans nach unten verzerrt waren. Die Arbeitslosenquote blieb jedoch stabil bei 4,1 Prozent. Wenig Beachtung fand auch die letzte Sitzung der Fed, wo die Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte auf eine Bandbreite von nunmehr 4,50 bis 4,75 Prozent gesenkt wurden. Für Dezember erwarten die Marktteilnehmer momentan eine weitere Senkung um 25 Basispunkte, anschließend wird mit einer eher abwartenden Haltung gerechnet.

Die globalen Aktienmärkte legten in den vergangenen beiden Wochen angetrieben von der Entwicklung in den USA deutlich zu, während europäische Aktien Verluste verzeichneten. Der japanische Aktienmarkt konnte outperformen, die Schwellenländer entwickelten sich zwar positiv, konnten aber mit der dynamischen Entwicklung der Industriestaaten nicht ganz mithalten. Innerhalb Europas half den Portfolios die Beimischung von Nebenwerten, welche outperformen konnten, sowie Engagements im „Value“-Segment. Auch in den USA entwickelten sich Small und Mid Caps deutlich besser als Large Caps. Da zu Quartalsbeginn ein US-Nebenwertefonds in die Portfolios aufgenommen worden ist, konnte daran entsprechend partizipiert werden. Auf Sektorebene hatte im „Risk-on“-Umfeld der in den Portfolios hoch gewichtete Gesundheitssektor das Nachsehen. Outperformen konnten hingegen der Finanzsektor und das Technologiesegment – beide sind mit hohen Gewichtungen in den Portfolios berücksichtigt.

In diesem Umfeld entwickelten sich in den vergangenen beiden Wochen alle global aufgestellten Moventum-Portfolios positiv. Während die aktienlastigen Strategien nicht ganz mit der dynamischen Marktentwicklung mithalten konnten, profitierten die rentenlastigen Strategien von ihrer kürzeren Durationsausrichtung und der Beimischung von Unternehmensanleihen. Auf der Aktienseite unterstützte das Engagement in Nebenwerten die Wertentwicklung. Engagements in den Schwellenländern und in Europa wirkten jedoch nachteilig auf die Performance. Das PWM-Portfolio entwickelte sich in einem dynamischen Marktumfeld leicht positiv. Nach den sehr positiven Beiträgen in den Vorwochen korrigierte in den vergangenen beiden Wochen insbesondere die Goldposition. Auch die beiden europäischen Aktienfonds konnten sich dem negativen Umfeld hierzulande nicht entziehen. Auf der anderen Seite profitierte das PWM-Portfolio von seinem Nebenwerte-Engagement im Janus Henderson Global Smaller Companies. Auf der Rentenseite zeigten sich um Umfeld steigender Renditen durchwachsene Ergebnisse. Fonds mit Durationsexposure litten, während Kurzläufer- und Floater-Strategien zumeist positiv abschneiden konnten. Die Mischfonds profitierten von ihrer internationalen Aufstellung der positiven Entwicklung des globalen Aktienmarktes. Bei den Alternatives verzeichnete der Absicherungsfonds von Aquantum ansatzgemäß einen Kursrückgang.

