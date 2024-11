Continental - Aktie im Rampenlicht - 11.11.2024

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Continental einen Gewinn von +5,76 % verbuchen.

Mit einer Performance von +9,53 % konnte die Continental Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,88 % geändert.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben zu Wochenbeginn Mut gefasst. Die wichtigsten Indizes legten am Montag jeweils deutlich zu. Unternehmensnachrichten sorgten ebenso für frischen Schwung wie die anhaltende Rekordjagd an der Wall Street. …

Die globalen Aktienmärkte zeigen heute überwiegend positive Tendenzen. Besonders die deutschen Indizes wie DAX, MDAX und SDAX glänzen mit soliden Zuwächsen, während auch der Dow Jones in den USA zulegt.

Zum Wochenstart hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.448,60 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,21 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.An der Spitze …