Palladium: Long-Seite wird ausgebaut! +42,29% p.a. mit Discount Call!

➡️ WKN: VD27Z4

In diesem Video geht der Trader Ingmar Königshofen nochmal auf die aktuelle Situation bei Palladium ein. Nachdem der Palladium-Preis zuletzt deutlich angesprungen ist und dabei auch die Marke von 1.100 USD und 1.200 USD nach oben überwinden konnte, gibt seit einigen Tagen wieder eine deutliche Korrektur. Diese lief nun bis in den Bereich 900 - 1.000 USD, welcher als charttechnisch wichtige Unterstützungszone angesehen werden könnte. Daher wird diese Korrektur nun genutzt, um erneut weitere Long-Position (mit einem Discount Call Optionsschein) auf Palladium zu eröffnen. Mit einem Discount Call Optionsschein von Vontobel (WKN: VD27Z4) lässt sich aktuell eine Seitwärtsrendite von +15,06% (oder: +42,29% p.a.) erzielen. Dieser Discount Call Optionsschein auf Palladium wird nun auch in das Tradingdepot aufgenommen. Mehr dazu in diesem Video.