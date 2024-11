ALAN ROURA, HUBLOT UND DIE GANZE SCHWEIZ SIND BEREIT, DIE EXTREMSTE SPORTLICHE HERAUSFORDERUNG ANZUNEHMEN!

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) - Stolz, Freude und Entschlossenheit - diese drei

Emotionen teilen Alan Roura und alle Mitarbeiter von Hublot wenige Tage vor dem

Start der zehnten Ausgabe der Vendée Globe. Gemeinsam bereiten sie sich auf die

extremste Einhand-Regatta der Welt vor und vibrieren im süchtig machenden

Rhythmus des Wettbewerbs.



Für ihn steht ein Rendezvous mit den Weltmeeren an: Am Sonntag, den 10.November, um13:02 Uhr geht Alan Roura an Bord der Hublot-IMOCA offiziell an den Start zuseiner dritten Vendée Globe in Folge. Damit wird sein Name und der derrenommierten Uhrenmanufaktur dauerhaft in die Schweizer Sportgeschichteeingehen!"Die Emotionen sind immer noch so stark wie eh und je, vielleicht sogar nochstärker als vor vier Jahren, da das Publikum wieder da ist und die Unterstützungder Massen noch verrückter ist, als ich es in Erinnerung habe", kommentiert der31-jährige Segler wenige Tage vor dem Start, am Handgelenk seine Sammleruhr ausKarbonfaser, die "Big Bang Unico Sailing Team".In den letzten drei Wochen sind etwa 2,5 Millionen Besucher nach Les Sablesd'Olonne geströmt, um dort die spektakulären Boote zu bewundern und um denEinhandseglern zuzujubeln, die sich auf diese unglaubliche Reise rund um denGlobus vorbereiten, um die Welt zu erobern. Ein Rekordandrang, vier Jahre nacheiner Ausgabe, die wegen der Covid-19-Pandemie ohne Publikum stattfand, und dersich am Sonntag bei der legendären Fahrt durch die Fahrrinne von Les Sablesd'Olonne erneut bestätigen dürfte!"Das Einzige, was zählt, ist, sich selbst zu übertreffen"Vor knapp 1000 Tagen klopfte der junge Schweizer Segler an die Tür von Hublotund schwärmte von seinem Projekt und seinem Wunsch, den "Everest der Meere" zubezwingen. Sein Kampfgeist, seine Leidenschaft, sein Mut und sein Enthusiasmushaben die namhafte Manufaktur sofort begeistert."Wir müssen uns für die Zusammenarbeit mit Alan nicht verstellen. Unseremaritime DNA steckt in unserem Namen: Hublot, was übersetzt "Bullauge" bedeutet.Unsere Manufaktur ist seit jeher mit dem Meer verbunden. Die Technologie imHochseerennsport entwickelt sich genauso schnell weiter wie unsere Forschung undEntwicklung. Die vor kurzem eingeführte Big Bang Unico Sailing Team verkörpertunser leistungsstärkstes Know-how, um sich den Ozeanen zu stellen. Zumindest imMoment. Denn für Hublot wie für Alan zählt nur, sich selbst zu übertreffen" ,freut sich Julien Tornare, CEO von HUBLOT.Diese Philosophie teilt auch der erfahrenste Segler seiner Generation, Finishervon zwei Ausgaben der Vendée Globe und Halter des Nordatlantik-Rekords. "In der