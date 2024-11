ROUNDUP Bitcoin steigt über 87.000 US-Dollar - Trump-Sieg treibt weiter an Der Bitcoin hat seinen Rekordlauf am Montag fortgesetzt und ist am späten Abend (MEZ) auch über 87.000 US-Dollar gestiegen. Auf der Plattform Bitstamp kletterte die älteste und bekannteste Kryptowährung auf den Rekordwert von 87.475 Dollar. Seit dem …