Solidion Technology schließt strategische Absichtserklärung ab

Dallas (ots/PRNewswire) - Zusammenarbeit wird das Patentportfolio von Solidion

stärken und die Fertigung in den USA



DALLAS, 11. November 2024 /PRNewswire/ - Solidion Technology, Inc. (NASDAQ:

STI), ein Anbieter fortschrittlicher Batterielösungen, gab heute eine

strategische Absichtserklärung mit Bluestar Materials Company aus Taiwan bekannt

. Diese Vereinbarung wird das Patentportfolio von Solidion stärken und die

Kommerzialisierung seiner Anodentechnologie beschleunigen, einschließlich der

kürzlich bekannt gegebenen Technologie, die es ermöglicht, Lithiumbatterien

innerhalb von 5 Minuten aufzuladen.



Die Vereinbarung ermöglicht Solidion die Erforschung und Schaffung von Synergien

bei der Herstellung, den Vermarktungsstrategien und den Marktchancen in Bezug

auf fortschrittliche Batterielösungen aus Silizium (Si) und Siliziumoxid (SiOx)

in den USA. Silizium und Siliziumoxid werden heute als die bevorzugte Lösung für

die Batterietechnologie gegenüber der Festkörpertechnologie angesehen.





