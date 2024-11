Positive Rückmeldung der FDA und erheblicher potenzieller Marktbedarf bewegen Innocan zu neuer Schwerpunktsetzung

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 11. November 2024 / IRW-Press / – Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmazeutik und Biotechnologie, gibt bekannt, dass das Unternehmen die strategische Entscheidung getroffen hat, seine Entwicklungsressourcen auf die Weiterentwicklung seiner bahnbrechenden Liposomen-Plattform-Technologie für Cannabidiol (LPT-CBD) zu fokussieren. Bei dieser Behandlung gegen chronische Schmerzen bei Mensch und Tier wird einmal pro Monat eine Injektion verabreicht. Diese Entscheidung wurde infolge der vielversprechenden Fortschritte bei der US-Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration, FDA) getroffen.

Innocan hat von der FDA grünes Licht für die Weiterentwicklung seiner LPT-CBD-Plattform für die Anwendung beim Menschen im Rahmen des verkürzten Zulassungsverfahrens gemäß Abschnitt 505(b)(2) bekommen, was eine raschere Marktzulassung ermöglicht. Die FDA hat außerdem Innocans nicht-klinischem Entwicklungsplan und dem Design der klinischen Phase-I-Studie für den Antrag auf Zulassung von LPT-CBD als Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) zugestimmt, wodurch das Unternehmen einem beschleunigten Zulassungsverfahren näher kommt. Außerdem wird festgestellt, dass Innocan überzeugende Fortschritte beim Center for Veterinary Medicine (CVM) der FDA erzielen konnte, das im Juli die Genehmigung als Prüfpräparat für Tiere (Investigational New Animal Drug, INAD) bestätigt hat.

Ausgehend von den jüngsten Berichten aus der US-Haustierbranche und den aktuellen Daten der American Pet Products Association (APPA) und des National Pet Owners Survey* ortet Innocan erhebliches Marktpotenzial für eine Injektionsbehandlung bei Tieren mit chronischen Schmerzen:

- In 66 % der US-Haushalte (das sind 87 Millionen Haushalte) gibt es mindestens ein Haustier, darunter 58 Millionen Haushalte mit Hunden und 40 Millionen mit Katzen.

- Im Jahr 2024 werden die Ausgaben für Haustiere in den Vereinigten Staaten voraussichtlich auf 156 Mrd. USD anwachsen (von 147 Mrd. USD im Jahr 2023); 39 Mrd. USD davon dürften in Arzneimittel und in die tierärztliche Versorgung fließen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4