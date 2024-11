Dobrindt rechnet mit schneller Einigung auf Neuwahltermin

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt rechnet damit, dass sich Union und SPD schnell auf einen Termin zur Neuwahl des Bundestags verständigen werden. Die Gespräche liefen, man sei auf einem guten Weg, sagte Dobrindt am Abend in den ARD-"Tagesthemen". "Ich glaube, dass wir das jetzt zügig klären können und dann einen Wahltermin vielleicht auch schon in dieser Woche verkünden können."

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) strebt nach dem Scheitern der Ampel-Regierung nun eine vorgezogene Neuwahl im Februar an. In einer Sitzung des Fraktionsvorstands von CDU/CSU nannte er am Montag den 16. oder 23. Februar als gut erreichbar, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus Teilnehmerkreisen erfuhr.