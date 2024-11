Tromox stellt auf der EICMA 2024 das brandneue Elektromotorrad M03 vor und setzt damit den Trend zur urbanen Elektromobilität fort

MAILAND, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Auf der mit Spannung erwarteten EICMA-Messe präsentierte Tromox stolz seine neueste Kreation, das M03-Elektromotorrad, zusammen mit dem Serienmodell MC10 und dem neu überarbeiteten Ukko S+. Das M03 wurde speziell für den städtischen Pendlerverkehr entwickelt und zeichnet sich durch sein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und seine Tech-Retro-Ästhetik aus, was die Position von Tromox im Bereich der urbanen Elektromobilität weiter festigt.

Das M03 ist in zwei Versionen erhältlich, M03 Plus und M03 Pro, die nach den Normen L1e und L3e zertifiziert sind, um den unterschiedlichen Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden. Ausgestattet mit einer 48V/48Ah-Batterie, die eine Kapazität von ca. 2,3 kWh hat, bietet das M03 eine Reichweite von bis zu 100 km pro Ladung und eignet sich damit perfekt für tägliche Fahrten und Kurztrips. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h in der Plus-Version und 70 km/h in der Pro-Version ist das M03 die ideale Wahl für Stadtfahrer.