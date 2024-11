Dutzende Staatschefs beim UN-Klimagipfel - Scholz fehlt Bei der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan werden am Dienstag Dutzende Staats- und Regierungschefs erwartet. Sie wenden sich in kurzen Reden an das Plenum in Baku und setzen so traditionell den Ton für die zweiwöchigen Verhandlungen zur Eindämmung …