JEFFERIES stuft GSK auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat GSK von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 2000 auf 1525 Pence gesenkt. Es sei frustrierend, die Aktien der Briten trotz positiver Aspekte wie unter anderem der Zantac-Einigung weiter schlingern zu sehen, schrieb Peter Welford in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Er bleibt mit seinen Schätzungen für 2027 und danach über dem Konsens und hält den fundamentalen Konzernwert für attraktiv. Die Bewertungsdiskrepanz werde aber wohl anhalten. Absatzprobleme mit den Impfstoffen Arexvy und Shingrix, generell mauere Wachstumsaussichten für 2025 und kaum Kurstreiber seien die Gründe./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 14:22 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 17,16EUR auf Lang & Schwarz (11. November 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Peter Welford

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15,25

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m