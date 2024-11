Krebsmittel Pimicotinib in Studie erfolgreich

neuflostein schrieb 06.12.23, 10:08

So läuft es doch in ganz vielen Bereichen der Pharmaindustrie, Onkologie ist besonders schlimm. "Surrogate endpoints" anstelle von echter, qualitativ akzeptabler Verlängerung der Lebenszeit, es wird mit falschen Versprechungen and verzweifelten Menschen eine Menge Geld gemacht. Was dann in Pflege und in der Fläche (Landärzte..) fehlt. Krankes System.