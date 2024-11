Weiterer Support gefallen

Insbesondere der starke US-Dollar belastet den Wert der Gemeinschaftswährung, dies gilt allerdings auch für einen weitaus größeren Korb an Fremdwährungen. Beim Paar EUR/USD führte dies in der abgelaufenen Handelswoche zu einem Aufwärtstrendbruch durch einen Kursrutsch unter 1,0810 US-Dollar, in der Folge wurde ein Verkaufssignal an 1,0723 US-Dollar ausgelöst. Zwar stabilisierte sich der Wert zeitweise an dieser Marke, wurde am Montag aber eine Etage tiefer geschickt, womit nun unmittelbar die aktuellen Jahrestiefs aus Mitte April in den Fokus rücken.

Viel Porzellan zerschlagen