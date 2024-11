DAX legt erfolgreichen Start hin

Das an den Tag gelegte Wachstumstempo insbesondere bei US-Indizes wird auf Dauer nicht gehalten werden können. Nicht zuletzt, weil unklar ist, was Trump tatsächlich umsetzen will und am Ende auch kann. Drohende Zölle auf Importe aus Europa und den USA zwischen 20 und 60 Prozent belasten die Aktienmärkte auf dem europäischen Kontinent, dies lässt sich auch sehr gut am Verhalten des deutschen Leitindex ablesen, der fortwährend in einer Seitwärtsphase tendiert und zudem klare Umkehrmuster in Form einer SKS-Formation aussendet.

Zwar erwischte der DAX einen freundlichen Wochenstart und konnte an das Niveau der rechten Schulter um 19.560 Punkten zulegen, musste aber einen Großteil seiner Tagesgewinne am Ende wieder abgeben. Solange nicht mindestens dieses Niveau nachhaltig und vor allem mit einem klaren Tagesschlusskurs darüber überwunden wird, bleibt der Wunsch eines Anstiegs an 19.800 und darüber rund 20.000 Punkte ein Traum. Auf der Unterseite würde ein Kursrutsch unter die Nackenlinie der kürzlich ausgebildeten Formation bei 18.900 Punkten ein eindeutiges Verkaufssignal mit vorläufigen Zielen bei 18.633 Punkten und darunter den EMA 200 um 18.250 Zählern.