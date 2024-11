Ölpreise geben weiter nach

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstagmorgen wegen der weiter anhaltenden Dollar-Stärke unter Druck geblieben. Nach den deutlichen Verlusten zum Wochenauftakt gaben die Kurse im frühen Handel leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 71,69 US-Dollar. Das waren 0,14 Dollar oder 0,19 Prozent weniger als am Montag. Am Montag war Brent-Preis etwas mehr als zwei Dollar oder knapp drei Prozent gefallen.

Mit den bisherigen Wochenverlusten näherte sich der Preis für ein Barrel der Sorte Brent wieder dem unteren Ende der Handelsspanne der vergangenen zwei Monate zwischen circa 70 und 80 Dollar. Bei der US-Sorte WTI sieht die Entwicklung ähnlich aus. Der Preis für ein Barrel zur Lieferung im Dezember fiel nach den deutlichen Verlusten zum Wochenbeginn am Dienstag im frühen Handel 0,17 Dollar auf 67,97 Dollar.