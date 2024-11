Firmen nutzen offenbar rechtliche Schlupflöcher aus

Berlin/Essen (ots) - Deutschlandweit ächzen Mieterinnen und Mieter unter hohen

CORRECTIV hat Wärmelieferverträge und Abrechnungen durch Expertinnen undExperten auswerten lassen sowie deutschlandweit Fälle gesammelt und gerichtlicheGutachten gesichtet. Das Ergebnis: Rechtliche Vorgaben werden von einzelnenContracting-Firmen offenbar nicht eingehalten oder maximal ausgereizt - zumNachteil der betroffenen Mieterinnen und Mieter. Fachleute und Insider sprechengegenüber CORRECTIV von einem "profitablen Geschäftsmodell" und in einigenFällen von "legalem Betrug".Es geht dabei um die Firmen Getec Group, Gasag, die kommunale BEW BerlinerEnergie und Wärme AG, vormals Vattenfall, Techem Energy Solutions GmbH, undEnercity Contracting GmbH, einer Tochterfirma der Stadtwerke Hannover. Inwieweittatsächlich gegen geltendes Recht verstoßen wird, muss in Einzelfällenallerdings ein Gericht klären. Auch der Wohnungskonzern Vonovia profitiert übereine Tochterfirma.Caren Lay, Sprecherin der Linken im Bundestag für Mieten- Bau undWohnungspolitik, sieht hier ein "klares Geschäftsmodell am Werk. Es drängt sichder Verdacht auf, dass es um systematische Ausnutzung und Abzocke geht."Ähnlich äußert sich auch der Berliner Mieterverein: "In der Rechtsberatung sehenwir seit einigen Jahren derart hohe Preise, insbesondere beim Contracting, woschätzungsweise ein Euro pro Quadratmeter mehr anfällt als bei anderenWärmeversorgungsarten", sagt Mieterverein-Sprecherin Franziska Schulte,gegenüber CORRECTIV.Die genannten Firmen weisen gegenüber CORRECTIV die geäußerten Vorwürfe zurückund betonen, sich an alle rechtlichen Vorschriften zu halten. Die hohen Preisebegründen die Unternehmen mit hohen Beschaffungskosten aufgrund der Gas-Krise.Die ganze Recherche lesen Sie hier: https://correctiv.org/?p=198232Pressekontakt:Gesa Steeger, ReporterinMail: mailto:gesa.steeger@correctiv.orgMobil: +49 151 58363304Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155532/5906451OTS: CORRECTIV