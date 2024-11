PNE: Bessere Balance von Wachstum und Gewinn

PNE komme mit dem Umfeld aber weiterhin relativ gut zurecht. In den ersten neun Monaten habe die Gesamtleistung um 34 Prozent auf 210,9 Mio. Euro gesteigert werden können, was die intensiven Bauaktivitäten widerspiegele. Das EBITDA habe per Ende September zwar mit 6,2 Mio. Euro noch weit unter dem Vorjahreswert gelegen (16,5 Mio. Euro), was aber eine Momentaufnahme bleiben werde.

Das Management habe nämlich mit Verweis auf mehrere Projektverkäufe, von denen zwei bereits realisiert worden seien, ein starkes Schlussquartal angekündigt und daher die EBITDA-Zielspanne für das Gesamtjahr, die bei 40 bis 50 Mio. Euro liege, bekräftigt.

Aufgrund der hohen Finanzierungsanforderungen für den Ausbau des Portfolios und eines mittlerweile relativ hohen Verschuldungsgrades werde künftig mehr Wert auf eine bessere Balance von Wachstum und Gewinn gelegt, was letztlich heiße, dass wieder etwas mehr Projekte verkauft und nicht für das eigene Portfolio einbehalten werden.

Die Analysten haben ihre Schätzungen daran angepasst und für die Jahre bis 2027 einen niedrigeren Bestandsaufbau und höhere Ergebnisse (durch mehr Projektverkäufe) unterstellt. Im Anschluss liege die EBITDA-Kurve aber dann etwas unter dem bisherigen Verlauf (durch die Änderungen beim Bestandsaufbau).

Insgesamt habe sich der von den Analysten ermittelte faire Wert damit von zuvor 13,44 Euro auf rund 13,00 Euro reduziert. Bislang hatten sie zusätzlich wegen der in der Vergangenheit dokumentierten Verkaufsabsichten von Morgan Stanley noch eine Übernahmeprämie von 10 Prozent einkalkuliert, weshalb sich ihr letztes Kursziel auf 14,80 Euro belaufen habe. Diese haben die Analysten aber gestrichen, da sie davon ausgehen, dass die Amerikaner auf dem aktuellen Kursniveau nicht mehr verkaufswillig seien. Damit belaufe sich ihr neues Kursziel auf 13,00 Euro.

Angesichts des kräftigen Kursrückgangs der Aktie, die in Diskrepanz zu der positiven operativen Entwicklung stehe, biete sich nach Einschätzung der Analysten damit derzeit ein Aufwärtspotenzial von mehr als 15 Prozent. Sie stufen PNE auf dieser Basis von „Hold“ auf „Buy“ hoch.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.11.2024 um 8:35 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 12.11.2024 um 6:50 Uhr fertiggestellt und am 12.11.2024 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/11/2024-11-12-SMC-Update-PNE_frei.pdf

Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 11,16EUR auf Tradegate (12. November 2024, 08:25 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 13,00 EUR



