Eurokurs bleibt unter Druck - weiteres Tief zum US-Dollar seit April

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstagmorgen auf ein weiteres Tief seit April gefallen. Zuletzt kostete ein Euro 1,0627 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Sollte der Euro unter Druck bleiben, droht unter 1,0601 Dollar ein Tief seit rund einem Jahr.

Der Euro steht seit dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen in der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Vor dem Sieg des Republikaners mussten für einen Euro noch mehr als 1,09 Dollar gezahlt werden.