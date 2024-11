Bayer: Umsatz stagniert, Ergebnis fällt und die Aktie crasht

Besonders im Agrargeschäft geriet Bayer unter Druck. CEO Bill Anderson erklärte, dass die Marktentwicklung in Lateinamerika hinter den Erwartungen zurückblieb und der Preisdruck im Pflanzenschutzgeschäft anhalte. Für das kommende Jahr rechnet der Konzern mit anhaltenden Belastungen durch regulatorische Vorgaben und günstige Nachahmerprodukte. Bayer hat daher die Ziele für die Division Crop Science nach unten angepasst und erwartet einen Umsatzrückgang von bis zu 3 Prozent. Die Bayer-Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit fast 20 Jahren:

Pharma zeigt Stärke – Neueinführungen treiben Wachstum

Besser sieht es im Pharmageschäft aus. Bayer ist zuversichtlich, das obere Ende der Jahresprognose zu erreichen. Neue Produkte wie das Krebsmedikament Nubeqa™ und Kerendia™ zur Behandlung von Nierenerkrankungen erzielten ein starkes Wachstum von über 80 Prozent. Diese Dynamik ist laut Anderson entscheidend, um den Umsatzverlust durch den Patentablauf von Xarelto™ abzufedern. Zudem plant Bayer 2024 die Markteinführung der Präparate Acoramidis und Elinzanetant.

Consumer Health bleibt stabil – Wachstum in Europa und Asien

Die Sparte Consumer Health konnte erneut ein solides Umsatzplus von 5,7 Prozent verzeichnen. Besonders gefragt waren Produkte wie Bepanthen™ in Europa und Asien. Allerdings dämpfte ein schleppender Start in die Erkältungssaison in Nordamerika das Wachstum. Das Ergebnis der Sparte profitierte von positiven Währungseffekten und niedrigeren Rückstellungen.

Finanzzahlen im Detail

Der Konzernumsatz lag im dritten Quartal bei 9,97 Milliarden Euro, was einem minimalen Anstieg von 0,6 Prozent entspricht. Das EBITDA vor Sondereinflüssen sank um 25,8 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro, belastet durch negative Währungseffekte und höhere Rückstellungen. Das EBIT fiel mit -3,82 Milliarden Euro tiefer ins Minus als im Vorjahr. Ein wesentlicher Grund dafür sind hohe Wertminderungen in der Agrarsparte.

Ausblick 2024

Für das Jahr 2024 bestätigt Bayer seinen Ausblick für das wpb. Umsatzwachstum, das bereinigte Ergebnis je Aktie und den Free Cashflow. Aufgrund der schwachen Marktentwicklung in der Landwirtschaft senkt Bayer jedoch die Prognose für Crop Science auf einen Umsatzrückgang von 1 bis 3 Prozent und eine EBITDA-Marge von 18 bis 20 Prozent. Auch für Consumer Health wird ein geringeres Wachstum von 1 bis 3 Prozent erwartet. Hingegen rechnet der Konzern in der Pharmasparte mit einem Erreichen des oberen Endes der Prognose.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 23,94EUR auf Tradegate (12. November 2024, 08:51 Uhr) gehandelt.