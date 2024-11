Endlich Zeit für die schönen Dinge

Black Friday – Ein Feiertag für Schnäppchenjäger

Der Black Friday hat eine lange Geschichte, die in den 1960er Jahren in den USA begann. Ursprünglich war es der Tag nach Thanksgiving, an dem Geschäfte erstmals „schwarze Zahlen" schrieben – daher der Name. Bald wurde der Black Friday zum Auftakt der Weihnachtssaison und stand für besondere Rabatte, durch die Menschen erschwinglich in ihr Zuhause investieren konnten. Heute ist er ein riesiges globales Ereignis, an dem Millionen Menschen die Gelegenheit nutzen, ihre vier Wände aufzuwerten und Produkte zu erwerben, die das tägliche Leben erleichtern.

Roborock und die Vision eines entspannteren Alltags

In diesem Sinne bietet Roborock schon in den Wochen vor dem Black Friday exklusive Angebote auf Top-Modelle. Die Aktionspreise sind eine einmalige Gelegenheit, in smarte Haushaltshilfen zu investieren, die den Alltag vereinfachen. So bleibt mehr Zeit, um sich auf die wichtigen Momente im Leben zu konzentrieren.

Die Highlight-Angebote zum Black Friday:

1.11. - 2.12.

Roborock Qrevo Slim für 999 € statt 1299 € (Ersparnis: 300 €)

8.11. - 2.12:

Roborock Qrevo Curv für 1099 € statt 1499 € (Ersparnis: 400 €)

12.11. - 2.12.

Roborock S8MaxV Ultra für 1099 € statt 1499 € (Ersparnis: 400 €)

21.11. - 2.12.

Roborock Qrevo Master für 899,99 € statt 1299 € (Ersparnis: 399 €)

Roborock Qrevo Pro für 619,99 € statt 999 € (Ersparnis: 379 €)

Roborock Qrevo S für 499,99 € statt 799 € (Ersparnis: 299 €)

Roborock Flexi Pro für 399,99 € statt 599 € (Ersparnis: 199 €)

Roborock Flexi für 349,99 € statt 499 € (Ersparnis: 149 €)

Roborock Flexi Lite für 295,99 € statt 399 € (Ersparnis: 103 €)

Roborock H5 für 249,99 € statt 299,99 € (Ersparnis: 50 €)

Alle Angebote unter: https://de.roborock.com/Black-Friday-Deal.

Alle Produkte sind zu den jeweiligen Daten zum rabattierten Preis im Roborock eigenen Shop als auch im Roborock Amazon Shop erhältlich.

Über Roborock

Roborock hat sich der Innovation bei der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von intelligenten Reinigungslösungen verschrieben, insbesondere von Robotern, kabellosen Staubsaugern und Nass-/Trockensaugern. Jedes Roborock-Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, echte Probleme zu lösen, damit Roborock-Kunden ein besseres Leben führen können. Unsere auf Benutzerbedürfnisse ausgerichteten, forschungs- und entwicklungsgetriebenen Lösungen erfüllen vielfältige Reinigungsbedürfnisse in über 15 Millionen Haushalten in mehr als 170 Ländern. Mit Hauptsitz in Peking und strategischen Tochtergesellschaften in wichtigen Märkten, darunter die USA, Japan, die Niederlande, Polen, Deutschland und Südkorea, ist Roborock bestrebt, seine Marktpräsenz weltweit zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter https://global.roborock.com

