Vodafone trotzt Problemen in Deutschland - Wachstumserwartung übertroffen

Christ78 schrieb 28.09.24, 09:58

Das kann auch damit zusammen hängen, dass die gesamte Branche Telekommunikationservice beim Risk Off Modus tendenziell schlechter läuft als ein Index. dagegen beim Risk On Modus besser. Haben wir eindrucksvoll in den letzten Wochen gesehen. Auch die Zinserwartungen spielen m.E. bei Telekommunikationsunternehmen eine große Rolle.



Ich bin mit der Entwicklung von Vodafone zufrieden, sowohl was die operative Unternehmensentwicklung betrifft (insbesondere in Afrika), als auch die Kursentwicklung.