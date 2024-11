Chance von 124,43 Prozent p.a.!

Die Zahlen von adidas zum dritten Quartal 2024 am 29. Oktober wurden von den Marktteilnehmern positiv bewertet. Beim Bilanzgewinn konnte der Konzern aus Herzogenaurach die durchschnittlichen Schätzungen um knapp 34 Prozent übertreffen. Der gemeldete Umsatz entsprach weitgehend den Erwartungen. Am Tag der Veröffentlichung legte der Kurs um 3,82 Prozent auf 222,00 Euro zu. Dass das Papier nicht unmittelbar den Widerstand bei 243,90 Euro ins Visier nimmt, liegt an der möglichen Zollpolitik zwischen China und den USA des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Es wird befürchtet, dass das US-Geschäft von adidas unter den Zöllen leiden könnte. Mit 5,2 Milliarden Euro im Jahr 2023 nimmt Nordamerika den zweiten Platz in der Exportstatistik des Sportartikelkonzerns ein. Adidas hat aber den Anteil an US-Importen aus China bereits auf 14 Prozent reduziert.

