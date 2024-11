Spezialpharmaunternehmen Medios bestätigt Prognose

Sal-Paradise schrieb 05.08.24, 11:19

Wurde mir gerade von der IR-Abteilung zugestellt:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medios baut den Bereich „Advanced Therapies“ aus und ernennt Dr. Andreas Schmiede zum Vice President



05.08.2024 / 10:32 CET/CEST



Berlin, 5. August 2024 – Die Medios AG („Medios“), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, verstärkt seine Aktivitäten im Bereich „Advanced Therapies“ und ernennt in diesem Zuge Dr. Andreas Schmiede zum Vice President Advanced Therapies. Der Eintritt in den Markt für Neuartige Therapien („Advanced Therapies“) ist der nächste Schritt in der Umsetzung der im November 2022 angekündigten erweiterten Wachstumsstrategie und spiegelt die Ambitionen der Medios-Gruppe wider, pharmazeutische Innovationen für Patienten verfügbar zu machen. So will Medios das enorme Potenzial der hochmodernen Gesundheitstechnologien aus dem Bereich „Advanced Therapies“ nutzen und damit zusätzlich einen gesellschaftlichen Mehrwert generieren. Gleichzeitig erhöht das Unternehmen so den Diversifizierungsgrad des Geschäftsmodells und festigt seine führende Position im europäischen Specialty Pharma Markt.



Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender der Medios AG:



„Die strategische Erweiterung unseres Führungsteams stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserem Bestreben dar, Innovation und Exzellenz in der individualisierten und personalisierten Medizin weiter voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, dass wir Dr. Andreas Schmiede als neuen Vice President Advanced Therapies gewinnen konnten. Seine umfangreiche Expertise wird entscheidend zu unserem Ziel beitragen, die Zukunft der personalisierten Medizin erfolgreich mitzugestalten.“



Dabei wird das Unternehmen seine hochmodernen GMP-Labore (Good Manufacturing Practice) in Deutschland und Europa sowie die bestehende Expertise im Bereich des Compoundings nutzen und hochwertige personalisierte Therapien durch Zusammenarbeit insbesondere mit Pharma- und Biotechunternehmen, Auftragsherstellern (CMO), Entwicklern, Patientenorganisationen und Kostenträgern für Patienten verfügbar machen. Medios unterstützt damit auch die im Juni 2024 veröffentlichte „Nationale Strategie für gen- und zellbasierte Therapien“ der Bundesregierung, die darauf abzielt, innovative Behandlungsmethoden für seltene und schwere Erkrankungen am Wirtschaftsstandort Deutschland besser verfügbar zu machen. Diese Initiative bietet Chancen für Medios als führender Anbieter von Specialty-Pharma-Lösungen in Deutschland und verbessert den Zugang für Patienten zu fortschrittlichen Therapien.



Christoph Prußeit, Chief Innovation Officer der Medios AG:



„Mit dem beschleunigten Ausbau des spannenden Feldes der ‘Advanced Therapies‘ können wir Patienten künftig Therapieformen zur Verfügung stellen, die zuvor unvorstellbar waren und das Potenzial haben, eine Krankheit zu heilen oder genetische Defekte zu beheben. Dieser Schritt versetzt uns als Innovationspartner in die Lage, bahnbrechende Entwicklungen voranzutreiben und neue, personalisierte Behandlungsmöglichkeiten zu ermöglichen, die das Leben von Patienten nachhaltig verbessern können.“



Dr. Andreas Schmiede, Vice President Advanced Therapies der Medios AG:



„Ich freue mich sehr, den Bereich Advanced Therapies in dieser dynamischen und sich schnell entwickelnden Branche gemeinsam mit dem Medios-Team aufzubauen. Ich bin davon überzeugt, dass insbesondere Zell- und Gentherapien die Gesundheitsbranche revolutionär verändern werden. Die nationale Strategie zur Förderung der Gen- und Zelltherapie der Bundesregierung gibt dem Aufbau einer Infrastruktur für Advanced Therapies in Deutschland weiteren Rückenwind.“



Dr. Andreas Schmiede war zuletzt Senior Director und Head of Strategic Business Development Cell and Gene Therapy bei Lonza. Mit seinem Hintergrund in der Diagnostik und Biopharma sowie in den Bereichen Zell- und Gentherapie verfügt Dr. Andreas Schmiede über umfassende Fachkenntnisse und eine nachweisliche Erfolgsbilanz. In seiner neuen Rolle wird er für die Überwachung aller betrieblichen Abläufe, Verkaufsstrategien, strategischen Initiativen und Geschäftsentwicklungsmaßnahmen innerhalb des Bereichs für Neuartige Therapien verantwortlich sein.



Der Ausbau der „Advanced Therapies“ stellt eine der drei Säulen der erweiterten Wachstumsstrategie von Medios dar, die neben der Stärkung des Kerngeschäfts in Deutschland auch die Expansion ins Europäische Ausland umfasst. Die Strategie stellte das Unternehmen erstmals im November 2022 auf dem Capital Markets Day vor.



Kontaktdaten für weitere Informationen zum Bereich „Advanced Therapies“ sind hier verfügbar.



Wichtige Termine der Medios AG im Geschäftsjahr 2024:

13. August:

14. August:

25. September: Halbjahresfinanzbericht 2024

Ordentliche Hauptversammlung 2024

Berenberg and Goldman Sachs 13th German Corporate Conference – München

12. November:

03. Dezember:

Quartalsmitteilung zum 30. September 2024

Berenberg European Conference 2024 -

Pennyhill Park, Surrey, UK



Über Medios AG



Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX gelistet. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).



www.medios.ag

Kontakt

Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations, ESG Communications

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

ir@medios.group

www.medios.ag