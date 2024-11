Giant Mining bestätigt kupferhaltige Brekzienzone mit Kernbohrung MHB-31 bei Majuba Hill in Nevada

VANCOUVER, BC – 12. November 2024 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) hat die abschließenden Untersuchungsergebnisse für MHB-31 („MHB-31“) erhalten – der zweiten Kernbohrung, die bei seiner Kupfer-Silber-Porphyr-Lagerstätte Majuba Hill („Majuba Hill“) in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada durchgeführt wurde. Die Bohrung MHB-31 führte in die Brekzie am Rand der hochgradigen kupferhaltigen Brekzie, die von MHB-30 durchteuft wurde. Bohrloch MHB-31 lag über 600 Fuß (185 Meter) östlich von MHB-30 und durchschnitt den am Rand liegenden Brekzienbereich der kupferhaltigen Brekzie, wie in Abbildung 1 und 2 dargestellt ist.

Abbildung 1: Magmatisch-hydrothermale Brekzienkorridore und markante Brekzienkörper

MHB-31 ergab: 115 Fuß (35,1 Meter) mit 0,10 % Kupfer und 3 g/t Silber von 769 bis 884 Fuß (234,4-269,5 Meter).

„Dies bestätigt Brekzienkontrollen an der Stelle sowie breite Zonen mit Kupfer- und Silbermineralisierung, was in dem vor den Bohrarbeiten 2024 durchgeführten technischen Bericht hervorgehoben wurde“, so Buster Hunsaker, geologischer Berater für Giant Mining Corp. „Diese Ergebnisse stimmen mit den Kupfergehalt-Bereichen überein, die in dem von RESPEC erstellten Explorationszielmodell im NI43-101-konformen Bericht von 2023 aufgezeigt wurden.“

Abbildung 2: Drohnenfoto und Kreuzschnitt mit Sicht nach Norden

„Nach dem Nachweis der hochgradigen kupferhaltigen Brekzie bei Majuba Hill freuen wir uns auf die nächste Phase des Bohrprogramms 2024“, sagte David Greenway, CEO von Giant Mining. „Dieses Verständnis wird unsere Bohrprogramme kostengünstiger gestalten, während wir das Potenzial der Lagerstätte ausschöpfen, um eine bedeutende inländische Kupferquelle für die Vereinigten Staaten und zum Vorteil aller Stakeholder von Giant Mining zu werden.“

Die Kupfermineralisierung in den „Brekzien-Rand“-Zonen der hochgradigen kupferhaltigen Brekzien befindet sich in Limonit-Matrix-Brekzien, turmalinhaltigen Stockwerkzonen und turmalinhaltigen Bruchzonen, wie in Abbildung 3 dargestellt wird. Gewöhnlich tritt Kupfer als Azurit, Malachit, Cuprit und Chalkosin auf.

Abbildung 3: Kupfer im Brekzien-Rand mit Chalkosin und Cuprit aus MHB-31.

Seite 2 ► Seite 1 von 4