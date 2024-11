KSB SE & Co. KGaA / KSB behält Wachstumskurs bei (FOTO)

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB setzt in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 seine positive Geschäftsentwicklung fort. Das Unternehmen hat die finanziellen Kennzahlen für Auftragseingang, Umsatz sowie Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert.

Im Zeitraum Januar bis September 2024 hat KSB den Auftragseingang um 2,4 % auf 2.384 Mio. EUR (Vorjahr: 2.329 Mio. EUR) ausgebaut. Den mit 5,8 % größten Anstieg auf 805 Mio. EUR (Vorjahr: 761 Mio. EUR) erzielte das Segment KSB SupremeServ mit starkem Ersatzteilgeschäft insbesondere in den Marktbereichen Energie und Bergbau. Das Segment Armaturen erhöhte den Auftragseingang um 1,8 % auf 320 Mio. EUR (Vorjahr: 314 Mio. EUR). Wesentlicher Treiber hierfür waren Aufträge im Petrochemie-/Chemiegeschäft. Das Segment Pumpen zeigte bei einem Plus von 0,4 % auf 1.259 Mio. EUR (Vorjahr: 1.254 Mio. EUR) unterschiedliche Entwicklungen: Während der Marktbereich Energie insbesondere aufgrund von Großaufträgen ein Wachstum von rund 24 Mio. EUR gegenüber Vorjahr erzielte, ging der Auftragseingang im Marktbereich Bergbau bedingt durch Großaufträge im Vorjahr um rund 21 Mio. EUR zurück. Die Standardmärkte lagen mit einem Auftragseingang von rund 1.005 Mio. EUR leicht über Vorjahresniveau (1.003 Mio. EUR).



Die Umsatzerlöse hat KSB in den ersten neun Monaten um 2,7 % auf 2.171 Mio. EUR (Vorjahr: 2.114 Mio. EUR) gesteigert. Das stärkste Wachstum erzielte mit 8,2 % auf 296 Mio. EUR (Vorjahr: 273 Mio. EUR) das Segment Armaturen. Das Segment KSB SupremeServ baute vor allem sein Ersatzteilgeschäft in den Marktbereichen Energie und Bergbau aus; es erzielte +5,5 % Wachstum auf 742 Mio. EUR (Vorjahr: 703 Mio. EUR). Das Segment Pumpen blieb mit einem Umsatz in Höhe von 1.134 Mio. EUR (Vorjahr: 1.138 Mio. EUR) nahezu stabil zum Vorjahr. Während der Marktbereich Energie ein Wachstum von 9,1 % erzielte, schlossen der Marktbereich Bergbau und die Standardmärkte geringfügig unter Vorjahr ab.

Das EBIT hat KSB in den ersten neun Monaten - trotz der 7,5 Mio. EUR Einführungskosten für die Unternehmens-Softwarelösung SAP S/4HANA - um 4,4 % auf 188,8 Mio. EUR (Vorjahr 180,9 Mio. EUR) gesteigert. Dies entspricht einer EBIT-Rendite von 8,7 %. Dazu beigetragen hat insbesondere das Segment KSB SupremeServ, welches das EBIT um 4,6 % auf 150,4 Mio. EUR (Vorjahr 143,8 Mio. EUR) ausbaute. Das Segment Armaturen erzielte in den ersten neun Monaten ein EBIT von 1,9 Mio. EUR . Dies bedeutet operativ eine Verbesserung um 11,0 Mio. EUR, da das Vorjahres-EBIT von 0,1 Mio. EUR durch eine einmalige Versicherungserstattung in Höhe von 9,2 Mio. EUR beeinflusst worden war. Das Segment Pumpen blieb mit einem EBIT von 36,5 Mio. EUR auf Vorjahresniveau.

" Vor dem Hintergrund der schwierigen Weltwirtschaft freuen wir uns, dass wir das Unternehmen auf dem zugesagten Wachstumskurs halten und die strategische Weiterentwicklung konsequent fortsetzen", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung. "Die Zurückhaltung bei großen Investitionen und Bauvorhaben macht sich in unserem Standardgeschäft bemerkbar, wir haben dies aber mit KSB SupremeServ gut kompensiert. Um der konjunkturell schwachen Lage in Europa und der Abkühlung des chinesischen Marktes entgegenzuwirken, bauen wir unsere internationale Präsenz weiter aus. Hierzu gehört insbesondere die Wachstumsstrategie in den USA, die wir zielorientiert umsetzen."

KSB geht davon aus, dass Auftragseingang, Umsatz und EBIT in der oberen Hälfte der zu Jahresbeginn veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2024 liegen werden.



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 650 auf Tradegate (12. November 2024, 09:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,44 %. Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 580,73 Mio.. KSB zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 26,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0600 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 817,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 760,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 850,00EUR was eine Bandbreite von +17,83 %/+31,78 % bedeutet.