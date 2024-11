Tocvan begeistert mit aussergewöhnlich hochgradigen Gold- und Silber-Ergebnissen

Diese Begeisterung ist mehr als nachvollziehbar, denn solch hohe Gold- und Silbergehalte im Erdboden direkt an der Oberfläche sind eine absolute Seltenheit. Kennen Sie anderes Unternehmen, das solche extrem hochgradigen Gold- und Silberwerte im Erdboden aufweisen kann? Ich jedenfalls nicht!

• 21,2 g/t Gold, >2000 g/t Silber, 0,62% Kupfer, 2,3% Zink und 12,7% Blei (1000 m nordöstlich der Main Zone Lagerstätte)

• 1,3 g/t Gold und 299 g/t Silber (260 m nördlich, nordöstlich der Main Zone)

• 1,2 g/t Gold und 8,2 g/t Silber (1600 m östlich der Main Zone)

• 0,8 g/t Gold und 23,4 g/t Silber (1500 m südöstlich der Main Zone)

• 0,5 g/t Gold und 8,5 g/t Silber (2000 m nordöstlich der Main Zone)

Von den insgesamt 541 analysierten Bodenproben erzielten beeindruckende 350 Proben einen Goldgehalt von mehr als 0,02 g/t bzw. 20 ppb ("parts per billion"), welcher Gehalt in der Explorationsbranche als "anomal" klassifiziert wird und weitere Exploration rechtfertigt. In der heutigen Pressemitteilung wird zudem erklärt, dass Goldgehalte von mehr als 0,1 g/t bzw. 100 ppb als "signifikant" eingestuft werden und sofortige Nachfolge-Exploration rechtfertigen.

Tocvan CEO Brodie Sutherland kommentierte in der heutigen News: "Die Ergebnisse der Bodenuntersuchung sind einfach unglaublich, da die Proben die Analysegrenzwerte zwei- bis dreimal überschreiten, was auf ein viel größeres Potenzial für eine signifikante Mineralisierung bei Gran Pilar hindeutet. Die durchgehend hohen Gehalte im gesamten Gebiet sind ein Zeichen für das Gesamtpotenzial. In diesem Gebiet wurden auch bei ersten Explorationsbeprobungen signifikante Gold- und Silbergehalte festgestellt, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurden. Es ist fantastisch, mehrere Werte von über 1 g/t in den Bodenresultaten zu sehen, und die sofortige Nachuntersuchung hat bewiesen, dass die Gehalte in direktem Zusammenhang mit mineralisierten Strukturen stehen, die mit historischen Abbaustätten in Verbindung stehen. Dies beweist, dass die Bodenbeprobungsmethode äußerst effektiv bei der Entdeckung neuer interessanter Gebiete ist. Während die Oberflächenarbeiten und die Bohrvorbereitungen fortgesetzt werden, freuen wir uns darauf, diese Ziele für zukünftige Bohrprogramme zu verfeinern. Es ist wichtig zu wissen, dass das gesamte Gebiet noch nie systematisch und modern exploriert wurde. Diese Gebiete sind völlig neu und wir beginnen gerade erst, das größere mineralisierte System zu umreißen, das noch nicht exploriert wurde. Dies ist nur ein Teil des südlichen Blocks von Gran Pilar, wobei sich noch größere, nicht explorierte Abschnitte des Grundstücks nach Norden erstrecken. Weitere Ergebnisse werden folgen, wenn wir das volle Potenzial von Gran Pilar erschließen."

In einem Video erklärt Tocvan CEO Brodie Sutherland die Bedeutung der heute veröffentlichten Ergebnisse :



Quelle: https://youtu.be/QTSEB91_xjk?si=YBL8GN1RW9zvwpU6

Wie heute ebenfalls bekannt wurde, werden momentan 184 Gesteinsproben im Labor analysiert und die Ergebnisse werden in Kürze erwartet.

Nachuntersuchungen haben ergeben, dass die extrem hochgradige Bodenprobe mit 21,2 g/t Gold und >2 kg/t Silber mit einer nahegelegenen historischen Abbaustätte übereinstimmt, die von wuchernder Vegetation verdeckt ist. Diese Probe befindet sich in einer breiteren Zone mit anomalen Werten, die sich über eine Länge von 800 m und eine Breite von 500 m erstreckt. Es wurden mehrere andere Zonen mit signifikanten und konstant hohen Goldgehalten identifiziert, die einen mehrere Kilometer langen aussichtsreichen Trend aufweisen, der nach Osten hin für eine weitere Expansion offen bleibt.

Die heute veröffentlichte Karte zeigt die hohen Gold-Silbergehalte in einem etwa 3 Quadratkilometer großem Gebiet, das sich nördlich, östlich und südlich der 3 bekannten Gold-Silber-Trends Main Zone, North Hill und 4-T erstreckt :



Vollbild / Zusammenfassung der neuesten Bodenprobenergebnisse von Gran Pilar, die das Erweiterungspotenzial im Norden und Osten der Main Zone hervorheben. Goldgehalte über 20 ppb gelten als anomal. Die höchsten Gehalte, die bei den jüngsten Bodenproben gemessen wurden, lagen bei bis zu 21.200 ppb bzw. 21,2 g/t Gold.

Die beiden folgenden Karten veranschaulichen eindrucksvoll das enorme Potenzial des Gran Pilar Grundstücks, da im nördlichen Bereich weitere Gold- und Silber-Lagerstätten vermutet werden – ein Hinweis, den frühere Gesteinsproben bereits geliefert haben :



Vollbild / Gran Pilar Projektübersicht mit Lage des Bodenprobenrasters im südlichen Block des Grundstücks. Weiter nördlich befindet sich ein separates mineralisiertes System, von dem bisher nur wenige Proben entnommen wurden und das bisher nur oberflächlich exploriert wurde.



Vollbild / Zielkarte des Projektgebiets Gran Pilar. Jüngste Oberflächenfunde haben mehrere Zielzonen im gesamten Projektgebiet hervorgehoben.

Fazit: Die herausragenden Ergebnisse, die heute veröffentlicht wurden, unterstreichen einmal mehr das enorme Potenzial von Gran Pilar und bestätigen Tocvans Position als einer der vielversprechendsten Akteure im Goldmarkt.

Aufgrund des starken Vertrauens der Geschäftsführung in das Potenzial des Projekts entwirft das Unternehmen eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein robustes Testminenszenario mit dem Ziel untermauern, bis zu 50.000 Tonnen Material zu verarbeiten. Zeitpläne und Budgets werden mit dem Ziel erstellt, die Entwicklung Anfang 2025 voranzutreiben. Da die Goldpreise derzeit ein Allzeithoch erreichen, ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Testmine vor Ort wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralienpotenzial des Gebiets aufzeigen wird. Im Jahr 2023 führte das Unternehmen eine externe Großprobe durch, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial für die Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft- und Rührlaugung, aufzeigten..

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 51.539.114

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,58 CAD (11.11.2024)

Marktkapitalisierung: $30 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,40 EUR (12.11.2024)

Marktkapitalisierung: €21 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person („QP“) gemäß der Definition des Canadian National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, die unter anderem auch Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen in Zukunft erwartet oder vorwegnimmt. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Phrasen wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert oder dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie basieren, werden in gutem Glauben abgegeben und spiegeln unsere aktuelle Einschätzung der Geschäftsentwicklung wider. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, der Entwicklungsphase des Unternehmens und der Finanzlage des Unternehmens. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitiert, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.