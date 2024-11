DAX: Bullen machen zum Verfallstag Druck

Zumindest machen sie nach dem ernüchternden Verlauf der Wahlwoche gestern – am Montag vor dem kleinen November-Verfallstag – erneut Druck:

Zum Oktober-Verfallstag machten die Bullen Druck: Am Montag der Verfallstagswoche schoben sie den DAX über sein altes Hoch bei rund 19.500 Punkten und trieben danach den Kurs auf weitere Rekordstände, die bis gestern Bestand hatten (siehe graues Rechteck im Chart unten). Und aktuell sieht es so aus, als ob die Bullen dieses Spiel wiederholen wollten.

Vor den US-Wahlen gingen die Anleger – verständlicherweise – in Deckung; nach der Wahl gab es zunächst eine kurze Erleichterungs-Rally, die aber schnell zusammenbrach. Danach dümpelten die Kurse den Rest der Woche unterhalb des blauen Trends, wobei der Kurs am Freitag nochmals deutlich von dessen Unterkante zurückfiel.

Gestern dann eine erstaunlich kräftige Gegenreaktion, die mit einer Aufwärtskurslücke begann, die fast den gesamten Tagesverlust vom Freitag wettmachte. Dabei lugte der DAX erneut über das Septemberhoch (rote Linie), das schon im Oktober der Ausgangspunkt für den Vorstoß der Bullen zum Verfallstag war. Wie gesagt: Es sieht so aus, also wollten sie das „Kunststück“ vom Oktober als Blaupause nehmen.

Bullen gegen Bären und Stillhalter

Aber der Vergleich hinkt natürlich in mehrfacher Hinsicht. So gab es gestern eben kein neues Hoch, sondern nur den Versuch, das Niveau eines alten Hochs wiederzuerobern. Und da dies nicht gelang und der DAX mit seinem gestrigen Hoch an der Oberkante eines möglichen Konsolidierungskanals (rot) scheiterte, sollte dieser fortgesetzt werden. Daran ändert auch die Rückeroberung des blauen Trends wenig, die gestern gelang: Erst ein Ausbruch aus dem roten Kanal würde auch das Aufwärtspotenzial des blauen Trends freisetzen.

Und dabei haben nicht nur Bullen und Bären, sondern bis zum Verfallstag am Freitag dieser Woche auch die Stillhalter ein Wörtchen mitzureden.

Wann die Stillhalter das Lager wechseln

Denn ab 19.500 Punkten beginnt der bullishe Bereich des Verfallstagsdiagramms. Hier liegen also fast nur noch Call-Positionen (blaue Balken), die bei weiter steigendem DAX ins Geld laufen würden. Das möchten die Stillhalter gern vermeiden, sodass die Bären in diesem Kursbereich auf die freundliche Unterstützung der Stillhalter zählen können, den DAX wieder nach unten zu drücken. Und das ist aufgrund der erwähnten charttechnischen Widerstände in diesem Kursbereich gut möglich.

