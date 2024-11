Durchbruch bei den Tarifverhandlungen in der Metallindustrie

toller schrieb 08.11.24, 22:18

Aktienrückkaufprogramm bei Mercedes = verzweifelte Versuche des strategischen flops Kalännius wenigstens über die EPS-Ziele noch einen Bonus zu bekommen.



Hat man bei Siemens unter Kleinfeld/ Käser auch regelmäßig gemacht. Da waren dann ein paar maue Jahre dabei (wegen der Info&Kommunikationssparte, Gebäudetech und Automotive, ach und ein paar anderer….) da hat man dann immer schön Aktien gekauft, damit das EPS, was einen beachtlichen Teil ausmachte des Bonus passte.



Also bzgl Mercedes: sicher mein größtes Fehlinvestment. Nur durch die dividendenzahlung hält sich der Gesamtverlust noch in Grenzen. Bin noch drin, denken man hat bald das Tief gesehen. Habe inen Call laufen, etwas führ gekauft vor zwei Wochen….



Aber ernsthaft, was kommt denn bei Mercedes?



Aktuell lachen sich alle glücklich, dass tesla bei den E-Auto Verkäufen super zurückfällt und BMW, VW und Hyundai mehr verkaufen in D.



Ja warum denn? Weil Du die Autos von BmW und MErcedes zu dramatischen Rabatten bekommst. Ich finde den EQS und EQE ja gut, auch den I7, aber sie sind halt echt teuer. Und dann gabs im Sommer auf nagelneue I7 M40 vollausgestattet, statt 170k eben nur 105 (Bei B&K), den BMW 550e Hybrid nagelneu statt 110 für 89k oder den EQS SUV für 90 statt >130.



Und so weiter.



Was ich im Prinzip gut finde. Denn die autos sind qualitativ klasse, und je mehr sich das im Straßenbild durchsetzt, um so mehr potentielle Käufer denken, ok, vielleicht doch ganz gut die karren.



Aber zum Unternehmen selbst: nur noch Luxusstrategie, läuft super. VW: brauch man nicht drüber diskutieren. Toyota macht mit 30% weniger Leute mehr autos.



Sorry für den Rundumschlag. Aber die Automobilindustrie reißt grad so viele andere Unternehmen mit runter, das ist nicht gut.