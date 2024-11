Beginn von Kupfer- und Goldbohrungen bei Tennant Creek

Neue Bohrziele erweitern Fokus auf Kupfer- und Goldentdeckungspotenzial innerhalb von 5 km langem Eisensteinkorridor Bluebird in Mineralfeld Tennant Creek

- Nachdem im Rahmen des RC-Bohrprogramms1 im Juni 2024 bei der Entdeckung Bluebird beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Barkly im Northern Territory von Tennant Minerals weitere mächtige, hochgradige Kupfer- und Goldzonen, einschließlich Silber, durchschnitten wurden, erweitert das Unternehmen seine Explorationsaktivitäten in seinen Konzessionsgebieten mit dem Beginn eines neuen Bohrprogramms, das sich auf Ziele, die Bluebird ähnlich sind sowie hochgradige Goldvorkommen, die im 5 km langen Eisensteinkorridor Bluebird-Perseverance liegen (Abbildung 1), konzentriert.

- Die Bohrungen werden mit zwei Bohrgeräten durchgeführt, wobei RC- und Luftkernmethoden bei drei vorrangigen Zielen gleichzeitig angewendet werden.

Identifizierung zusätzlicher Erweiterungen von bereits zuvor identifizierten Cu-Au-Ergebnissen von Bluebird 1

Anpeilung oberflächennaher Goldvorkommen in Eisensteinstrukturen 1,5 km westlich von Bluebird bei Perseverance, auf die frühere Explorationsergebnisse hinweisen 2

Untersuchung eines gleichzeitigen gravitativ-magnetischen Ziels bei Bluebird East, das ein „Bluebird-ähnliches“ Ziel zu sein scheint

- Die Sammlung von Explorationsdaten von einer kürzlich abgeschlossenen Schwerkraftuntersuchung in geringen Abständen und einer umfassenden geochemischen Schneckenbohruntersuchung stehen kurz vor dem Abschluss. Diese neuen Daten werden für die weitere Erschließung von Zielen verwendet werden. Neue Ziele und Prioritäten, die in Abbildung 2 dargestellt sind, werden im Rahmen des aktuellen Programms oder in der Feldsaison 2025 mittels oberflächennaher Bohrungen weiterentwickelt.

- Das aktuelle Bohrprogramm wird am 15. November beginnen, wobei die ersten Ergebnisse voraussichtlich gegen Ende des Jahres eintreffen werden.

Vincent Algar, CEO von Tennant Minerals, sagte:

„Die jüngsten Bohrungen bei Bluebird haben die hohen Gold- und Kupfergehalte früherer Bohrprogramme bestätigt und erweitert. Die Abschnitte haben die mineralisierten Zonen weiter in Richtung Osten und neigungsabwärts in Richtung Westen erweitert. Dieses neue Bohrprogramm wird unsere Strategie fortsetzen, Bluebird als eine der wichtigsten neuen Entdeckungen bei Tennant Creek seit Jahrzehnten zu erweitern und mit Folgebohrungen auf unserer Liste vorrangiger Ziele entlang des Streichens zu beginnen. Die neu gewonnenen geophysikalischen und geochemischen Daten werden verwendet werden, um weitere Ziele für Folgebohrungen in der Feldsaison 2025 zu generieren.“

