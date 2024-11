KSB Vz.: Starkes Wachstum setzt sich fort! KSB SE & Co. KGaA zeigt in den ersten neun Monaten 2024 beeindruckende Wachstumszahlen. Mit einem soliden Anstieg in Auftragseingang und Umsatz, angetrieben durch KSB SupremeServ, blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft.