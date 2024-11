Einigung im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie haben die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber offenbar eine Einigung erzielt. Die genauen Ergebnisse blieben zunächst unklar, sie sollen im Laufe des Vormittags in Hamburg vorgestellt werden.Konkret handelt es sich um einen Pilotabschluss für die Bezirke Bayern und Küste, der auf alle Beschäftigten übertragen werden soll. Weitere Warnstreiks sind mit der Einigung wohl vom Tisch.Die IG Metall hatte in den Tarifverhandlungen sieben Prozent höhere Entgelte für die Beschäftigten gefordert - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten zwischenzeitlich 3,6 Prozent mehr Geld in zwei Stufen und eine Laufzeit von 27 Monaten angeboten.