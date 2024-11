Advanced Blockchain AG (von GBC AG): Kaufen

ShamrockJoe schrieb 07.11.24, 22:31

Das ist gerade alles wirklich schwer zu beziffern. Das wird aber in einer Woche anders sein. Der Listing-Termin für peaq steht und klar wird dann die ABAG erstmal daran gemessen. Denn hier gibt es dann eine Beteiligung, die erstmals real vom Markt bewertet wird. Das Resultat kann aber auch einen positiven Einfluss auf die Einschätzung anderer Beteiligungen haben.



Mit den jetzt etwas besser einschätzbaren Eckdaten (vermutlich ca. 400M $PEAQ circulating Supply, Quelle ist das auf dem peaq-Discord nachhörbare Founder's AMA vom Montag) habe ich meinen Post von vor einer Woche nochmal angepasst. Da weder Circulating Supply noch FDV (Fully Diluted Valuation) die komplette Wahrheit abbilden, gilt es, das etwas auszubalancieren:



Eine initiale Bewertung von peaq könnte imho vor dem NEUEN Hintergrund im Bereich 0,25€ liegen (das wäre ein Circulating Supply von ca. 100M$, bei einem FDV von 1,1 Mrd. $). Die meisten Variablen beim Launch sind jetzt bekannt. Die Preisfindung verläuft zu Anfang sicher recht volail, dürfte sich aber in den Wochen nach dem Listing "einschwingen". In jedem Fall werden die nächsten Wochen vor und der Rest des Jahres nach dem Listing sehr ereignisreich für peaq und damit für die ABAG, die bekanntermaßen unmittelbar und mittelbar mit 5% am FDV(!) beteiligt ist.



Der grobe Wert der direkten und indirekten ABAG-Beteiligung kombiniert wäre:

- bei 0,25€/$PEAQ 50 M€

- bei 0,15€/$PEAQ 30 M€

- bei 0,10€/$PEAQ 20 M€

- bei 0,08€/$PEAQ 16 M€ (das wäre nur unwesentlich über der letzten Community-Vorverkaufsrunde der $PEAQ-Token)



Disclaimer: Ich halte logischerweise ABAG, um an der bislang in meinen Augen nicht entsprechend im Kurs enthaltenen Wertentwicklung der $PEAQ-Token zu partizipieren. Bildet euch eure eigene Einschätzung!