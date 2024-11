VVDN und SecureThings.ai arbeiten zusammen, um die Cybersicherheit für Industrielösungen zu verbessern

GURUGRAM, Indien, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Software, Elektronikentwicklung und Produktherstellung, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding; MoU) für die Zusammenarbeit im Bereich Cybersicherheit mit SecureThings.ai Pvt Ltd, einem führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen für Fahrzeuge, bekannt. Diese Zusammenarbeit stellt einen großen Schritt nach vorn dar, um robuste Cybersicherheitslösungen für die Bereiche Automotive, Networking & WiFi, IoT und Cloud weltweit bereitzustellen, wobei der Schwerpunkt auf dem Ökosystem der vernetzten Fahrzeuge liegt.

Das Engagement ermöglicht die Integration der fortschrittlichen Cybersicherheitslösungen von SecureThings.ai in Produkte und Lösungen für die Automobilindustrie, die von VVDN für seine Kunden entwickelt und hergestellt werden. Dazu gehören Fahrzeugkonnektivität, Infotainment- und Instrumentencluster im Fahrzeug, ADAS-Lösungen, Lösungen für Software-Defined Vehicle (SDV), Netzwerk- und Wi-Fi-Geräte, IoT sowie Cloud-Dienste und -Lösungen. Durch die Zusammenarbeit soll sichergestellt werden, dass VVDN die globalen regulatorischen Anforderungen erfüllt, einschließlich der Übernahme der ISO-Norm 21434 für Cybersicherheit in der Automobilindustrie.

Zu den wichtigsten Initiativen im Rahmen dieser Zusammenarbeit gehören:

• „Intrusion Detection and Protection Solutions" – Lösungen zur Überwachung, Erkennung und Verhinderung von Cyberangriffen in Echtzeit

• „Threat Intelligence Services" – Dienstleistungen für kontinuierliche Überwachung, Schwachstellenerkennung und Korrelation mit Produkten/Lösungen, die von VVDN für seine Kunden entwickelt wurden

• Einrichtung eines „Security Research Lab" – Ein Sicherheitsforschungslabor, das sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Sicherheitskonzepte für die Cybersicherheitsanforderungen der VVDN-Kunden konzentrieren soll

• „Red Team as a Service" – Zur Durchführung unabhängiger Bewertungen der Cybersicherheit bei mehreren Kunden, um einen umfassenden Schutz zu gewährleisten

Beide Unternehmen prüfen Möglichkeiten, die Zusammenarbeit auf andere verwandte Bereiche auszudehnen, um den Umfang ihrer Kooperation weiter zu vergrößern. Dieses langfristige Engagement unterstreicht ihre gemeinsame Vision, Innovation und Exzellenz in der Cybersicherheit für die Automobil- und IoT-Branche voranzutreiben.