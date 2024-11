Coinbase mit neuem Jahreshoch

Die Coinbase-Aktie hat am Montag mit einem Anstieg auf 303,95 EUR (322,66 US-Dollar) ein neues 12-Monats-Hoch erreicht, was den Kurs vom März 2024 übertroffen hat. Seit dem 06. November befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum beeindruckende 57,35 Prozent an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie liegt aktuell bei 55,58 Prozent, was auf eine starke positive Marktstimmung und einen stabilen Trend hinweist.

Gensler wird von vielen in der Krypto-Community als strenger Regulierer wahrgenommen, was vor allem bei Bitcoin-Anhängern auf Ablehnung stößt. Trump hat zudem angekündigt, den staatlichen Besitz von Bitcoins strategisch zu halten und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für Bitcoin-Miner – also die Produzenten neuer digitaler Münzen – zu verbessern. Auch die Verwahrung von Kryptowährungen soll laut Trump gelockert werden. Diese geplanten Veränderungen in der Regulierung könnten die Bedingungen für die gesamte Branche positiv beeinflussen und das Vertrauen der Anleger in Unternehmen wie Coinbase stärken.

Ein weiteres Zeichen für das wachsende Vertrauen in die Kryptowährungen ist die Entwicklung des Bitcoin-ETFs von BlackRock. Der Bitcoin-ETF hat innerhalb von nur neun Monaten nach seiner Einführung bereits mehr Vermögenswerte angezogen als der traditionelle Gold-ETF des Unternehmens.

Dies zeigt, wie stark der digitale Vermögenswert Bitcoin in der Finanzwelt an Bedeutung gewinnt und die traditionelle Anlagewelt zunehmend überholt. Seit der Wahl von Trump zum Präsidenten am Dienstag der letzten Woche hat Bitcoin einen Anstieg von rund 20 Prozent verzeichnet, was die positive Marktreaktion auf die Aussicht auf eine lockerere Regulierung unterstreicht.

Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass die Krypto-Industrie sich in einer Phase des Umbruchs befindet, in der politische und regulatorische Veränderungen eine wichtige Rolle spielen. Der Kursanstieg der Coinbase-Aktie ist daher nicht nur ein Spiegelbild des allgemeinen Wachstums der Krypto-Märkte, sondern auch ein Indikator für die zunehmende Zuversicht der Anleger in die Zukunft von Kryptowährungen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion