Verbio schreibt Verlust - Aktie stürzt ab

PetraHans schrieb 09.11.24, 06:55

@

Ich glaube du verstehst mich nicht ganz. Du prognostizierst die Zukunft Verbios mit der Erhöhung der THG Quoten und der weiteren CO2 Bepreisung seitens der CDU etc.

Nun sehen wir in der Politik eine sehr heiße Lage und die Unternehmen machen der Politik richtig Druck das Land wieder konkurrenzfähiger zu gestalten. Wenn die CO2 Bepreisung ausfällt oder entfernt wird (wir sind einfach mal der Annahme dass kommt in Zukunft) Dann möchte ich wissen was Verbio dann tut. Wenn ich mir im letzten Geschäftsbericht die Zahlen von Ethanol und Biomethan anschaue lese ich da bereits ein Verlustgeschäft heraus. Verbio kann es in Zukunft nur gut gehen, wenn andere dafür zahlen müssen. Und das sehe ich als sehr kritisches Geschäftsmodell.