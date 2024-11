RBC stuft VINCI auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vinci mit "Outperform" und einem Kursziel von 130 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Infrastrukturkonzern werde wird mit einem erheblichen Abschlag auf den von ihm geschätzten fundamentalen Wert der vorhandenen Vermögenswerte gehandelt, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem verfügten die Franzosen über ein hohes Potenzial für künftige Wertsteigerungen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 00:44 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2024 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 101,6EUR auf Tradegate (12. November 2024, 10:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m