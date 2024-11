Abverkauf in China: Trump nominiert Hardliner - Handelskrieg wird heftig!

Trump hat mit der Nominierung von absoluten Hardlinern klar gemacht, dass der Handeskrieg mit China und Zölle für alle anderen für ihn absolute Priorität hat! Daher setzt sich der Abverkauf der Aktienmärkte in China fort - zur Enttäuschung über zu geringen Stimulus durch Peking kommt nun der drohende Handelskrieg mit den USA hinzu, der eine ohnehin schon schwache chinesische Wirtschaft noch weiter belasten wird. Auch für die deutsche Industrie ist das keine gute Nachricht - Trumps Handelskrieg trifft Deutschland in einer Situation, in der die aktuellen Zahlen von Bayer zeigen, wie es um den Standort Deutschland bestellt ist. Die Nervosität und Volatilität dürfte an den Finanzmärkten nun deutich zunehmen..

