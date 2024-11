Die ersten China-Zahlen sind da – und sie sehen nicht gut aus!

Einen Monat nach dem Startschuss in die US-Quartalssaison ist am Dienstagvormittag auch für die in den USA notierte China-Aktien der Beginn in die Berichtsperiode eingeläutet worden. Den Anfang hat Tencent Music gemacht, die inzwischen selbständige Streaming-Tochter des gleichnamigen Internetgiganten Tencent .

Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt wird nach Schätzungen von Experten bis 2032 auf ein Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar anwachsen. Davon könnten nach dem Sensationserfolg von Nvidia vor allem Titel aus der zweiten Reihe profitieren. Welche das sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Rückgang bei Nutzerzahlen und Werbeerlösen, aber ...

Trotz des fortgesetzten Umsatzwachstums und der getroffenen Gewinnerwartungen fällt das Zahlenwerk insgesamt durchwachsen aus. Vor allem bei der Nutzerstatistik hatte das Unternehmen mit Rückschlägen zu kämpfen, denn die Zahl der monatlich aktiven Nutzer (MAU) sank gegenüber dem Vorjahr um 3,0 Prozent auf 576 Millionen. Bei den Social-Media-Plattformen sank die Menge sogar um 30,2 Prozent auf 90 Millionen MAUs.

Dadurch musste Tencent Music niedrigere Anzeigenpreise hinnehmen, was zu einem Rückgang der Werbeerlöse geführt hat. Pro Social-Media-Nutzer sank der erzielte Umsatz um 24,8 Prozent auf umgerechnet 8,95 US-Dollar.

... weiteres Wachstum bei kostenpflichtigen Abonnements

Sowohl die gesunkenen Werbeeinahmen als auch die niedrigere Zahl der User konnten aber durch eine Zunahme von kostenpflichtigen Abonnements kompensiert werden. Hier verbesserte sich das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr um 15,5 Prozent auf 119,0 Millionen zahlende Nutzerinnen und Nutzer. Obwohl die Zahl der Nutzer auf den Social-Media-Plattformen gesunken ist, waren auch hier 1,3 Prozent mehr User bereit, ein kostenpflichtiges Abonnement abzuschließen.

Insgesamt erzielte Tencent Music aus seinem Streaming-Dienst einen Umsatz in Höhe von 781 Millionen US-Dollar, was einen Anstieg um 20,4 Prozent bedeutet, während die Erlöse aus dem Social-Media-Geschäft um 23,9 Prozent auf 219 Millionen US-Dollar zurückgingen.

Nettogewinn und Finanzreserven weiter gestiegen

Bei den Unternehmensmargen gelangen dem Unternehmen Fortschritte. Die Bruttomarge kletterte von 35,7 Prozent auf 42,6 Prozent. Hieran hatten vor allem gesunkene Kosten für allgemeine Betriebsausgaben sowie niedrigere Provisionen für Drittbeteiligte auf den Social-Media-Plattformen großen Anteil.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseigener entfallenden Nettogewinn in Höhe von 226 Millionen US-Dollar – eine deutliche Steigerung gegenüber den 160 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Dadurch sind die üppigen Finanzreserven des Unternehmens weiter gestiegen. Sein liquidierbares Vermögen gibt Tencent Music mit 5,14 Milliarden US-Dollar an. Das entspricht rund 30 Prozent der Marktkapitalisierung und lässt für weitere Aktienrückkäufe viel Spielraum.

Anleger unbeeindruckt, Aktie setzt Korrektur fort

In der US-Vorbörse zeigen sich Anleger enttäuscht über das sehr heterogen ausgefallene Quartalsergebnis. Die Aktie verliert rund 5 Prozent an Wert und pendelt sich dadurch bei rund 11 US-Dollar ein. Damit kann Tencent Music gegenüber dem Jahreswechsel zwar ein Plus verteidigen, das schrumpft gegenüber den Jahreshochs bei fast 16 US-Dollar aber weiter deutlich zusammen.

Was die Bewertung anbelangt, ergibt sich auf Basis der Gewinnschätzungen von 0,77 US-Dollar je Anteilsschein für das kommende Geschäftsjahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,3. Das ist sowohl im Hinblick auf die Ertragsstärke des Unternehmens als auch den historischen Bewertungsdurchschnitt von rund 24 günstig.

Fazit: Hier kann man sich für einen Einstieg auf die Lauer legen

Anleger, die an einem Einstieg in den Spotify- und Sony-Konkurrenten interessiert sind, könnten den am Dienstag zu erwartenden Rücksetzer daher nutzen, um sich bei der Aktie zu engagieren. Wer vor einem antizyklischen Einstieg zurückschreckt, sollte abwarten, ob es mittelfristig nicht im Bereich der Horizontalunterstützung bei 10 US-Dollar zu einer nachhaltigen Bodenbildung kommt.

Angesichts der hohen Liquiditätsreserven hat das Unternehmen bei anhaltenden Kursverlusten jederzeit die Möglichkeit, seine Aktie entweder mithilfe einer Dividendenerhöhung (gegenwärtig beträgt die Rendite 1,2 Prozent) oder weiteren Rückkäufen zu stabilisieren. Das dürfte auch für einen fundamentalen Boden sorgen.

Weitere Zahlen chinesischer Unternehmen werden schon am Dienstagmittag mit Sea Limited, sowie am Freitag mit Alibaba erwartet. Dazwischen werden auch kleinere Konzerne wie Bilibili und Huya mit ihren Zahlen auf sich aufmerksam machen. Einen tabellarischen Überblick über in dieser Woche noch anstehende Geschäftsberichte finden Sie im wallstreetONLINE Earnings Preview.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion