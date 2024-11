FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,02 Prozent auf 132,37 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,33 Prozent.

Dem Markt fehlte es zu Handelsbeginn an Impulsen. Am Vormittag könnten die Konjunkturerwartungen des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) den Markt bewegen. Die ersten November-Frühindikatoren könnten angesichts der politischen Ereignisse mehr Aufmerksamkeit als sonst auf sich ziehen, erwarten die Experten der Commerzbank. Laut der Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg wird bei den ZEW-Daten aber keine große Bewegung erwartet.

In Deutschland scheint sich unterdessen eine Einigung im Streit um einen Termin für Neuwahlen abzuzeichnen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte im ZDF-"Morgenmagazin", es werde wohl auf Neuwahlen am 16. oder am 23. Februar hinauslaufen./jsl/jha/